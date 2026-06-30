Tunisie: Kairouan - Inauguration d'un Centre de ressources en études américaines à l'université

Le Centre de ressources en études américaines (ASRC) au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kairouan, a été inauguré ce lundi, dans le but de renforcer le partenariat universitaire entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique, de développer les compétences des étudiants en anglais, d'approfondir leurs connaissances et leurs recherches, et de favoriser les échanges culturels .

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Abdelrazek Sayadi, a estimé que ce nouveau centre constitue un soutien qualitatif et durable à l'enseignement de la langue et de la littérature anglaises et américaines à l'université, en particulier pour les étudiants du département d'anglais de la faculté.

Le Centre offre aux étudiants et au corps enseignant des ouvrages en anglais, des ressources numériques, une bibliothèque virtuelle, des possibilités d'apprentissage de l'anglais, des services de conseil gratuits dispensés par EducationUSA, ainsi que des informations sur les possibilités d'échanges universitaires et de recherche aux États-Unis. Il servira également de plateforme pour le discours universitaire, la recherche et les échanges culturels en proposant des programmes tels que des conférences, des discussions, des ateliers et des événements culturels.

Le Centre comprend une bibliothèque complète, un espace numérique et un autre dédié aux débats et aux cours. La bibliothèque contient plus de 400 ouvrages et livres dans divers domaines de la pensée, de l'histoire et de la littérature américaines, mis spécialement à la disposition des étudiants et des chercheurs afin de leur permettre d'approfondir leurs recherches universitaires et de consulter les sources originales.

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Le centre comprend un espace numérique de pointe équipé d'ordinateurs et de réseaux de communication à haut débit, ce qui permet aux étudiants de communiquer directement et régulièrement à distance avec des experts et des universitaires issus de différentes universités et institutions culturelles aux États-Unis. Cela permet de surmonter les barrières géographiques et offre aux étudiants la possibilité de participer à des séminaires virtuels interactifs qui renforcent leurs compétences en communication et en informatique.

Lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur américain Bill Bazzi a déclaré : « Kairouan est reconnue dans le monde entier comme un pôle du savoir. Je me réjouis que l'ambassade des États-Unis puisse contribuer à cet héritage d'excellence éducative grâce au Centre de ressources en études américaines. »