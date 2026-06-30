Tunisie: Un ex-ministre des Affaires religieuses devant la justice dans une affaire de soupçons de corruption liée à la Omra

Un ancien ministre des Affaires religieuses a comparu ce lundi devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis. Il est poursuivi avec plusieurs coaccusés dans une affaire portant sur des soupçons d'irrégularités financières et administratives dans l'organisation des opérations de la Omra durant son mandat.

Selon les premiers éléments du dossier, le ministère public reproche aux prévenus des faits d'abus de fonction publique dans le but d'obtenir des avantages indus pour eux-mêmes ou pour autrui, ainsi que des violations des règles régissant l'action administrative et les procédures en vigueur. L'enquête concerne notamment des irrégularités présumées dans l'attribution de contrats et de marchés liés à l'organisation des saisons de la Omra, attribués à certaines parties sans respect des principes de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance.

Le dossier a été ouvert à la suite de rapports de contrôle faisant état de manquements et de dépassements dans la gestion administrative et financière des voyages vers les lieux saints. Ces irrégularités auraient entraîné un préjudice pour les finances publiques ainsi que pour certains opérateurs du secteur. À l'issue de l'audience, et après l'examen des demandes de la défense, le tribunal a décidé de reporter l'affaire à une date ultérieure afin de compléter certaines procédures. Les accusés restent, dans l'intervalle, en état de poursuite conformément aux dispositions légales en vigueur.