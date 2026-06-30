Afrique du Nord: Basket arabe U18 (filles) - Le pays écrase le Maroc et boucle le premier tour en tête

La sélection tunisienne de basket-ball des moins de 18 ans (filles) a enchaîné un deuxième succès d'affilée lors du 23e championnat arabe de la discipline, en dominant largement son homologue marocaine (81-38) pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour disputée lundi, à la salle Bejaoui à Sfax.
A la faveur de ce succès, les tunisiennes terminent le premier tour en pole position. Lors du prochain tour, le cinq tunisien affrontera jeudi, l'Algérie à partir de 15h30, avant de croiser à nouveau la sélection marocaine, samedi 4 juillet. L'Algérie et le Maroc s'affronteront, quant à eux, le mercredi 1er juillet à partir de 17h45. Pour rappel, samedi, en ouverture de ce tournoi triangulaire, le Maroc avait disposé de l'Algérie (66-59). La Tunisie avait, pour sa part, battu l'Algérie, dimanche (68-45).
Les résultats du 1er tour :
Samedi 27 juin :
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- Maroc - Algérie 66-59
Dimanche 28 juin :
- Tunisie - Algérie 68-45
Lundi 29 juin :
- Tunisie - Maroc 81-38
Classement Pts J
- Tunisie 4 2
- Maroc 3 2
- Algérie 2 2
Programme du 2e tour:
Mercredi 1 Juillet
- 17h45: Algérie - Maroc
Jeudi 2 juillet
- 15h30: Tunisie - Algérie
Samedi 4 juillet
- Tunisie - Maroc