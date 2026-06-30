Afrique du Nord: Basket arabe U18 (filles) - Le pays écrase le Maroc et boucle le premier tour en tête

La sélection tunisienne de basket-ball des moins de 18 ans (filles) a enchaîné un deuxième succès d'affilée lors du 23e championnat arabe de la discipline, en dominant largement son homologue marocaine (81-38) pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour disputée lundi, à la salle Bejaoui à Sfax.

A la faveur de ce succès, les tunisiennes terminent le premier tour en pole position. Lors du prochain tour, le cinq tunisien affrontera jeudi, l'Algérie à partir de 15h30, avant de croiser à nouveau la sélection marocaine, samedi 4 juillet. L'Algérie et le Maroc s'affronteront, quant à eux, le mercredi 1er juillet à partir de 17h45. Pour rappel, samedi, en ouverture de ce tournoi triangulaire, le Maroc avait disposé de l'Algérie (66-59). La Tunisie avait, pour sa part, battu l'Algérie, dimanche (68-45).

Les résultats du 1er tour :

Samedi 27 juin :

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Maroc - Algérie 66-59

Dimanche 28 juin :

Tunisie - Algérie 68-45

Lundi 29 juin :

Tunisie - Maroc 81-38

Classement Pts J

Tunisie 4 2

Maroc 3 2

Algérie 2 2

Programme du 2e tour:

Mercredi 1 Juillet

17h45: Algérie - Maroc

Jeudi 2 juillet

15h30: Tunisie - Algérie

Samedi 4 juillet