Tunisie: Décision judiciaire concernant l'ancien ministre des Domaines de l'État, Ridha Grira

29 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce matin, de reporter le procès de l'ancien ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Ridha Grira, au 21 décembre prochain.

Ce report fait suite à une demande de la défense, qui a sollicité un ajournement de l'affaire dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation introduit devant la Cour de cassation. L'affaire porte sur des soupçons de corruption financière et administrative qui auraient été commis durant la période où Ridha Grira dirigeait le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Le dossier évoque également des irrégularités administratives qui auraient causé un préjudice à l'administration et aux finances publiques.

Il convient de rappeler que Ridha Grira a occupé les fonctions de ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, ainsi que celles de ministre de la Défense nationale. Il a récemment été condamné par la même chambre criminelle à 14 ans de prison dans une affaire liée à des accusations de falsification.

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