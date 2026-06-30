Burkina Faso: Réformes et finances publiques - La Banque mondiale reconnaît les progrès du Burkina

29 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/MEF

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a accordé une audience, le lundi 29 juin 2026 à Ouagadougou, à la Directrice régionale de la Prospérité de la Banque mondiale, Yaye Seynabou Sakho.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités de faire le point de la coopération entre le Burkina Faso et le Groupe de la Banque mondiale, tout en examinant les perspectives de collaboration dans le cadre des futurs programmes de développement du pays. Au cours des échanges, Yaye Seynabou Sakho a félicité les autorités burkinabè pour les progrès enregistrés dans le cadre du Country Policy and Institutional Assessment (CPIA), l'outil d'évaluation de la qualité des politiques publiques et des institutions.

Elle a particulièrement salué les performances réalisées dans le domaine de la gestion des finances publiques, tout en encourageant le gouvernement à poursuivre les réformes engagées afin d'améliorer davantage les indicateurs de gouvernance et de performance institution-nelle. Le ministre de l'Économie et des Finances a réaffirmé l'importance du partenariat stratégique qui lie le Burkina Faso à la Banque mondiale.

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Dr Aboubakar Nacanabo a insisté sur une orientation accrue des interventions vers des investissements structurants et à fort impact, en cohérence avec les priorités nationales de développement. Il a souligné la nécessité de privilégier des projets capables de soutenir durablement la transformation économique du pays et d'améliorer les conditions de vie des populations.

 

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