Burkina Faso: Faire pièce à la propagande impérialiste

Le conseil des ministres en date du 25 juin dernier a décidé au titre du mi-nistère en charge de la communication de la « poursuite de la mise en oeuvre des actions de communication du Plan de travail 2026 de la Stratégie de communication de guerre ». A l'heure où la presse impérialiste fait feu de tout bois contre les pays de la Confédération des Etats du Sahel (AES) à travers des éditoriaux où le mensonge et l'esbroufe sont les choses les mieux partagées et que par ailleurs des généraux de service ne font plus mystère de leur volonté de « sauter » sur le Sahel pour rétablir « l'ordre », cette décision du gouvernement tombe comme marée en carême.

En effet, elle se présente comme une arme de destruction massive de cette cabale savamment orchestrée par les officines obscures (services secrets, médias acquis, influenceurs ...) de l'impérialisme français. Une campagne relayée aussi au plus haut niveau par les esclaves de salon qui n'hésitent pas à apporter leur écot à cette campagne de propagande.

Il faut donc répliquer à tous les coups en apportant une information saine et éclairée aux masses populaires et élever ainsi leur niveau de conscience patriotique. Narratifs bâtis autour de la réalité du terrain, réarmement culturel, exaltation des victoires de nos combattants de la liberté, vulgarisation des idées forces du Manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP), doivent figurer en bonne place de cet agenda communicationnel.

Un agenda qui se déroule du reste déjà très bien sous la houlette des autorités du département ministériel appuyées par des personnes ressources de qualité et les médias de service public. Le Burkina Faso pays prétendument « infréquentable », jouit d'une excellente réputation mondiale à travers le leadership reconnu du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

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Les actions volontaristes entreprises sur les chantiers du développement endogène donnent une assise populaire au mouvement du 30 septembre 2022. A contrario, la junte française dirigée par Emmanuel Macron, subit chaque jour des revers dont le dernier est la gestion désastreuse de la canicule qui a entraîné la mort de centaines de personnes, principalement par arrêt cardiaque.

Déjà quasiment laissées à elles-mêmes, les personnes âgées figurent en grand nombre parmi les victimes. Une France où la solidarité est la vertu la moins partagée avec une jeunesse à l'avenir bouché. La délinquance juvénile a pris des proportions inquiétantes avec des tabassages entre jeunes qui finissent souvent de façon tragique. La France est une bombe sociale avec l'asphyxie financière qui se profile à l'horizon. Et ce ne sera plus sur le dos des Africains conscients qu'elle fera son beurre. L'Afrique à papa est bel et bien terminée. A bon entendeur ...