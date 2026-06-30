Sénégal: Exploitation minière - L'or qui irrigue l'économie

La compagnie Sabodala Gold Operations (SGO), a contribué à hauteur de 1 500 milliards de francs CFA dans l'économie nationale entre 2021 et 2025. C'est ce qui ressort du rapport rendu public hier lundi 28 juin et consacré aux finances, à l'emploi, à l'activité des entreprises locales partenaires, à l'environnement et à la responsabilité sociale d'entreprise de SGO.

L'exploitation de la mine d'or de la compagnie Sabodala Gold Operations (SGO), dans la région de Kédougou a contribué à hauteur de 1 500 milliards de francs CFA, à l'économie sénégalaise sur la période 2021-2025, soit 1,7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. L'annonce a été faite par Abdou Aziz Sy, son directeur général lors de la présentation du rapport annuel de la filiale sénégalaise d'Endeavour Mining.

« Nous avons voulu mesurer l'impact réel de la mine sur l'économie nationale, les collectivités territoriales, les communautés riveraines et l'environnement, au-delà des performances de production. Ce montant comprend les achats effectués par SGO auprès de fournisseurs sénégalais, les salaires versés aux employés, les paiements effectués au profit de l'État du Sénégal et les investissements sociaux réalisés dans les collectivités territoriales situées près de la mine de Sabodala-Massawa », a-t-il fait savoir.

Le rapport indique que les achats effectués par SGO auprès des entreprises sénégalaises atteignent 950 milliards de francs CFA. Plus de 600 fournisseurs locaux collaborent avec la société minière. Sabodala Gold Operations déclare également employer 1297 emplois directs en 2025, dont les 95 % de Sénégalais.

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Endeavour Mining affirme privilégier le recours aux entreprises locales capables de fournir les biens et services nécessaires à l'exploitation de sa mine située dans la région de Kédougou. Ces partenaires interviennent dans l'agriculture, les transports et d'autres secteurs d'activité, qui, grâce aux contrats obtenus, ont développé leurs activités et créé à leur tour des emplois.

La société met également en avant ses efforts en matière de formation professionnelle, destinés à préparer les jeunes des localités environnantes aux métiers de l'industrie minière.

La société met également en avant, ses efforts en matière formation aux métiers miniers, au profit des jeunes vivant dans des localités situées près de la mine de Sabodala. Sur le plan des recettes publiques, SGO indique avoir versé 324 milliards de francs CFA au titre des impôts entre 2021 et 2025. À ce montant s'ajoutent 82 milliards de redevances minières et 41 milliards de dividendes.

L'entreprise affirme, avoir consacré 18 milliards de francs CFA à des programmes sociaux dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable et de l'électrification. La moitié de cette enveloppe a été orientée vers des projets de développement local, notamment la réalisation d'infrastructures de proximité et des initiatives d'autonomisation économique des femmes.

Selon M Sy, l'entreprise contribue à la protection d'un habitat de chimpanzés situé près la mine, selon Abdoul Aziz Sy. « Notre objectif est de montrer que la mine est un levier de développement et de souveraineté économique pour le Sénégal. L'État met son sous-sol à la disposition des investisseurs pour créer de la valeur. En retour, il bénéficie des impôts, des redevances et des dividendes », a-t-il rappelé.