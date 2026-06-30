Sénégal: Chronique de l'improviste - La Constitution captive

Les Sénégalais ont considéré pendant longtemps, leur Constitution comme l'un des rares piliers restés debout au milieu des tempêtes politiques qui ont secoué l'Afrique. Elle incarnait la permanence de l'État, la continuité républicaine et la promesse d'un pouvoir soumis à la règle plutôt qu'à la volonté des hommes. Soixante-cinq ans après l'indépendance, cette promesse est profondément altérée.

Ce n'est pas seulement la pratique politique qui interroge, mais la relation utilitaire que les dirigeants successifs ont entretenue avec la Loi fondamentale, transformée au fil des décennies en un instrument d'opportunité plutôt qu'en un patrimoine commun. Depuis 1960, chaque génération de dirigeants a laissé son empreinte sur la Constitution.

Léopold Sédar Senghor inaugure cette histoire dans un contexte exceptionnel. L'État est neuf et les institutions viennent de sortir des limbes. La jeune République cherche son équilibre entre les héritages coloniaux et les exigences de la souveraineté. L'affrontement en décembre 1962 avec Mamadou Dia, convainc le chef de l'État qu'aucune ambiguïté ne doit subsister au sommet du pouvoir. La Constitution de 1963 consacre alors un exécutif fortement personnalisé, où le président devient la véritable clef de voûte des institutions.

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Il serait injuste de réduire Senghor à une simple volonté de concentration des pouvoirs. Son oeuvre institutionnelle intègre aussi des avancées importantes, notamment l'ouverture progressive au pluralisme politique dans une Afrique largement dominée par les partis uniques. Mais il demeure le premier à avoir démontré qu'une Constitution pouvait être remodelée pour traduire un rapport de force politique né d'une crise de compétences. Dès cette époque, la Loi fondamentale cesse d'être seulement une norme supérieure pour devenir un instrument d'organisation du pouvoir présidentiel.

Avec Abdou Diouf, la Constitution emprunte un chemin plus contrasté. Le nouveau président accompagne l'ouverture démocratique des années quatre-vingt. La limitation du multipartisme disparaît, les mécanismes de contrôle juridictionnel sont renforcés, les libertés publiques gagnent du terrain. Le Sénégal construit sa réputation de « démocratie exemplaire » en Afrique.

Pourtant, cette période n'échappe pas aux contradictions. À mesure que le Parti socialiste s'installe dans une longévité que beaucoup érigent en horizon indépassable, les révisions constitutionnelles changent de nature. Les années 90 voient apparaître des réformes inspirées par les nécessités de conservation du pouvoir que par le perfectionnement des institutions. La création du Sénat, le rétablissement du septennat et la suppression du quart bloquant illustrent des modifications qui renforcent le soupçon d'une Constitution continuellement adaptée aux intérêts du moment. L'usure du pouvoir finit par produire une usure parallèle du respect instinctif dû à la Loi fondamentale.

L'alternance de 2000 nourrit un immense espoir. Beaucoup imaginent que l'arrivée d'Abdoulaye Wade inaugurera une nouvelle culture constitutionnelle. L'ancien opposant avait lui-même dénoncé les dérives du pouvoir socialiste et plaidé pour une profonde modernisation des institutions. L'espérance sera de courte durée.

Sous sa présidence, la Constitution entre dans une période d'instabilité rarement égalée. Les révisions se succèdent à un rythme soutenu. Si certaines répondent à une volonté sincère de modernisation, d'autres apparaissent plus circonstancielles. Le texte fondamental perd progressivement son caractère sacré. Chaque difficulté politique appelle une réponse constitutionnelle. Chaque rapport de force semble pouvoir être réglé par une modification de la règle elle-même.

Le débat autour du ticket présidentiel, la multiplication des révisions mais, surtout, la crise née de la candidature de 2012, installent dans l'opinion l'idée que la Constitution peut devenir un objet d'interprétation politique avant d'être une norme juridique. L'alternance qui devait restaurer la stabilité constitutionnelle laisse finalement une Loi fondamentale profondément fragilisée.

L'arrivée de Macky Sall au pouvoir s'accompagne, elle aussi, d'une promesse de rupture. La réduction du mandat présidentiel, la restauration de certaines garanties démocratiques et les conclusions des Assises nationales annoncent une nouvelle ère. Là encore, l'enthousiasme initial cède progressivement la place aux désillusions.

Les révisions constitutionnelles reprennent. Les institutions connaissent des mouvements incessants. Le Sénat, supprimé après les inondations de 2012, ne renaît pas, mais d'autres organes voient leurs compétences évoluer. Le poste de Premier ministre disparaît en 2019 avant d'être rétabli en 2022. À chaque fois, l'argument officiel invoque l'efficacité de l'action publique. Pourtant, l'impression dominante est celle d'institutions continuellement remodelées selon les besoins de l'exécutif.

Cette impression atteint son paroxysme avec la controverse autour du troisième mandat. Pendant plusieurs années, le débat juridique se substitue au débat démocratique. La Constitution, censée protéger la nation contre les incertitudes, devient elle-même l'objet principal de toutes les incertitudes. Les juristes s'opposent, les constitutionnalistes se divisent, les citoyens perdent leurs repères. Lorsque la Loi fondamentale cesse d'offrir une réponse évidente à une question aussi essentielle que la limitation du pouvoir présidentiel, c'est sa fonction même qui vacille.

Le renoncement final de Macky Sall apaise la crise sans effacer les blessures qu'elle a révélées. Beaucoup de Sénégalais découvrent alors que la solidité d'une Constitution ne dépend pas uniquement de son écriture, mais surtout de la retenue de ceux qui sont chargés de l'appliquer.

L'élection de Bassirou Diomaye Faye semblait ouvrir une nouvelle parenthèse. La promesse d'une gouvernance de rupture, d'une restauration des contre-pouvoirs et d'une moralisation de la vie publique suscite une attente considérable. Pourtant, à peine installé, le nouveau pouvoir engage à son tour une révision constitutionnelle.

Certes, les objectifs affichés diffèrent de ceux des réformes précédentes. Il est question de renforcer certaines institutions, d'améliorer le fonctionnement de la justice, de rééquilibrer les rapports entre les pouvoirs publics et d'adapter plusieurs dispositions devenues inopérantes. Mais la méthode soulève des interrogations. Une fois encore, la Constitution se retrouve au centre du combat politique. Une fois encore, chaque camp projette sur elle ses espérances, ses intérêts ou ses inquiétudes.

Depuis soixante-cinq ans, les révisions se succèdent sans qu'émerge une véritable culture de la stabilité constitutionnelle. Chaque majorité explique que ses modifications sont nécessaires, urgentes, historiques. Chaque opposition dénonce des arrière-pensées. Puis les rôles s'inversent à la faveur d'une alternance, et les arguments changent de camp tandis que les pratiques demeurent.

La Constitution est le miroir de nos contradictions. Chacun proclame son attachement à sa suprématie lorsqu'il est dans l'opposition. Beaucoup découvrent ses prétendues insuffisances une fois parvenus au pouvoir. Le texte fondamental finit par ressembler à une argile que chaque majorité modèle selon ses priorités, au lieu d'être ce granit institutionnel auquel tous devraient se soumettre.

Le véritable drame n'est pas le nombre de révisions. Une Constitution vivante peut évoluer. Le drame réside dans leur motivation. Elles répondent trop souvent aux circonstances politiques immédiates plutôt qu'à une réflexion de long terme sur l'État. Le temps constitutionnel devrait être celui de la nation. Il est devenu le temps des alternances. C'est devenu banal d'observer, qu'une Constitution à peine née, est déjà promise à sa propre révision. A peine l'encre qui fixe une réforme est sèche, qu'une nouvelle majorité prépare la suivante, donnant le sentiment que ce qui devrait constituer la mémoire juridique de la Nation n'est plus qu'un texte provisoire au service des circonstances politiques.

Ce constat inspire moins de la colère que de la lassitude. Car au bout de 65 ans d'indépendance, le pays continue de chercher dans les révisions de sa Constitution les solutions que seule une culture démocratique exigeante, offre. Aucune Loi fondamentale, aussi parfaite soit-elle, ne remplacera jamais la vertu républicaine, le respect des limites du pouvoir et l'acceptation sincère des règles du jeu.

Et le peuple ? Il continue à tenir son rôle avec constance. On le cite tous les jours, mais on ne le consulte que tous les cinq ans et, quatre fois par référendum (1963, 1970, 2001, 2016). Chacun parle en son nom, prétend connaître ses aspirations les plus profondes, assure n'agir que pour son bonheur futur. Le peuple ? C'est la plus commode des procurations.

Il est temps de comprendre que la Constitution n'a jamais été le véritable problème. Ce sont les dirigeants qui, génération après génération, l'ont mise à leur service plutôt que de se mettre eux-mêmes à son service. Tant que cette inversion des rôles perdurera, chaque réforme annoncée comme la dernière ne sera que le prélude de la suivante, et la République continuera d'écrire, avec la régularité désespérante de métronome, le même chapitre sous des présidents différents.