Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire grandissante au Maniema - La communauté Komo de Lubutu réclame une table ronde

L'insécurité chronique qui secoue le territoire de Lubutu suscite une vive inquiétude au sein de la communauté Komo résidant à Kindu (Maniema). Réunis en assemblée extraordinaire dimanche 28 juin, ses membres ont solennellement interpellé le gouvernement central pour exiger la tenue urgente d'une table ronde socio-sécuritaire inclusive.

La situation humanitaire et sécuritaire à Lubutu s'est considérablement dégradée, franchissant un seuil critique au cours des dernières semaines. Face à ce constat dramatique, la communauté Komo s'est exprimée d'une seule voix pour dénoncer une instabilité qui dure depuis plus d'un an :

« Nous, communauté Komo de Lubutu réunie à Kindu à ce jour, sommes conscients de la crise sécuritaire déplorable que traverse notre territoire durant plus d'une année, et exceptionnellement ce mois de juin. Soucieux d'une paix durable, nous nous adressons comme un peuple uni pour solliciter une implication personnelle en vue du retour de la paix », a déclaré Jean-Paul Batika, président de cette communauté à Kindu.

Les recommandations clés pour le retour de la stabilité

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Dans leur déclaration officielle, les représentants de la communauté ont formulé trois exigences majeures destinées à stopper l'hémorragie sécuritaire :

Au gouvernement de la RDC : Mobiliser sans délai tous les efforts nécessaires pour convoquer une table ronde socio-sécuritaire mixte à Lubutu, associant l'ensemble des forces vives et des parties prenantes.

Aux porteurs d'armes : Rejeter catégoriquement toute forme d'instrumentalisation politique ou extérieure et refuser de sombrer dans des dérives assimilables à de la trahison envers leur propre peuple.

À la population locale : Enterrer définitivement la hache de guerre. L'accent a été mis sur la nécessité absolue pour les filles et fils de Lubutu de s'unir autour de leurs valeurs culturelles communes, au-delà des clivages politiques, sociaux ou religieux.