Congo-Kinshasa: Médias au pays - Six provinces transformées par le projet citoyen Pamoja

Douze radios communautaires produisent désormais des programmes capables d'influencer les politiques publiques. C'est ce qu'ont annoncé, samedi 27 juin à Kinshasa, les responsables du projet Pamoja lors de la présentation officielle des résultats.

Financé par l'Union européenne, le projet s'est déployé sur une période de quatre ans dans six provinces de la RDC : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Ituri, Tshopo et Maniema.

Durant cette phase, plus de 700 vidéos ont été produites, abordant des thématiques variées telles que la gestion de l'environnement, la justice sociale, la participation citoyenne, la paix et la cohésion sociale.

Porter plus loin la voix des communautés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Phladel Ngande, responsable du secteur média, l'objectif était de donner aux radios communautaires une nouvelle dimension :

« Nous voulions que les radios cessent d'être uniquement diffusées sur FM, mais qu'elles profitent aussi des opportunités offertes par le numérique ».

Pour Benitha Ugentho, de la radio universitaire de Kisangani, le projet a eu un impact réel sur les communautés locales :

« Les émissions qu'on fait donnent vraiment des impacts. On va continuer à les produire pour réveiller nos autorités et la population de Kisangani».

De son côté, Max Bart Bale, de RFI Planète Radio, estime que Pamoja constitue un modèle à suivre :

« La réussite du projet repose sur l'implication de la jeunesse à travers des supports digitaux qu'elle maîtrise déjà. Pamoja est un exemple concret de la responsabilisation citoyenne à la base ».