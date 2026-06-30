Congo-Kinshasa: Début de l'asphaltage de la route Katende-Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental

Les travaux d'asphaltage de la Route Nationale n°1 ont démarré la semaine dernière sur l'axe Katende-Mbuji-Mayi, long d'environ 30 kilomètres. L'entreprise Safrimex, en charge du chantier, a déjà posé une première couche d'enrobé sur les deux premiers kilomètres.

Selon l'Office des routes, c'est la première fois que ce tronçon reçoit un revêtement asphaltique depuis son ouverture. Les travaux ont débuté à Katende, en direction de la rivière Kakangayi.

Les cinq premiers kilomètres seront aménagés en quatre bandes (deux pour l'aller et deux pour le retour) depuis le rond-point Petrombu, au centre-ville de Mbuji-Mayi.

Au-delà, la route se poursuivra en deux bandes jusqu'à la sortie de la ville.

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Un projet national de modernisation

Ce chantier s'inscrit dans le programme national de modernisation des grands axes routiers, visant à renforcer la réunification du pays et à améliorer la connectivité économique, notamment sur le corridor de Lobito via Kalamba Mbuji, où la circulation reste un défi majeur.

Les travaux sont exécutés quotidiennement, avec un objectif de livraison fixé au 31 décembre prochain. L'ambition est d'offrir une route plus moderne, plus sûre et plus confortable aux usagers.

Dans le village de Katende et ses environs, les habitants se disent satisfaits de l'avancement du chantier. Pour eux, ces travaux représentent une amélioration majeure pour une région longtemps pénalisée par la dégradation de la RN1. Beaucoup espèrent que cette modernisation facilitera durablement la mobilité et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités économiques.