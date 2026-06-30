Burkina Faso: Loi sur les libertés d'association au pays - La Communauté Tidjania se conforme aux nouvelles dispositions

La Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso (CITBF) a tenu, les 27 et 28 juin 2026 à Ouagadougou, une assemblée générale extraordinaire placée sur le thème : « Préservation de la foi islamique et respect des normes institutionnelles au Burkina Faso ».

L'assemblée générale extraordinaire visait principalement à mettre les textes fondamentaux de l'organisation en conformité avec les dispositions de la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d'association au Burkina Faso. À l'ouverture des travaux, le Khalife général de la Tidjania, Dr Cheikh Sidi Mohamed Maïga, a invité les participants à une réflexion approfondie sur la préservation de la foi islamique, tout en soulignant l'importance du respect des textes législatifs et réglementaires du Burkina Faso comme fondement de la coexistence pacifique.

Selon lui, la foi constitue un trésor qu'il convient de préserver en toutes circonstances. « Face aux mutations du monde et de notre société, la Tidjania doit demeurer un ancrage de paix et de tolérance. Notre foi se préserve par l'éducation, le zikr et un comportement exemplaire. Nous devons transmettre aux jeunes, un islam du juste milieu, éloigné de tout débordement », a-t-il déclaré.

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Abordant la question du respect des institutions, le Khalife général a rappelé que le respect des lois de la République est un devoir de citoyenneté pour tout musulman. « Notre foi ne s'oppose pas aux lois de notre pays, elle les respecte. Le Burkina Faso est notre maison commune. Respecter les normes institutionnelles, c'est contribuer à la stabilité sociale.

La Tidjania a toujours prôné la coexistence pacifique et le respect des autorités nationales, et entend poursuivre dans cette dynamique. Nous, héritiers de Cheikh Ahmad Tidjane, devons accompagner et contribuer à la construction d'une nation de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, à l'image du prophète Mohammed qui a bâti un Etat à Médine », a-t-il affirmé.

Les travaux ont essentiellement porté sur la relecture et l'adoption des textes révisés de la communauté afin de les adapter aux exigences de la nouvelle législation sur les associations. A la clôture de l'assemblée générale extraordinaire, le président de la CITBF, El hadj Saïd Kadre Sawadogo, reconduit à la tête de l'organisation, a, par la voix du Dr Mohamed Ouédraogo, salué la qualité des échanges ainsi que les résultats obtenus.

Il a invité les membres du bureau à poursuivre leurs efforts en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du rayonnement de la communauté tidjania au Burkina Faso.Présent à la cérémonie de clôture, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), Moussa Kouanda, a félicité la Communauté islamique de la Tidjania pour cette démarche de mise en conformité avec la législation nationale.

Il a salué son engagement constant en faveur de la paix, du vivre-ensemble et du respect des institutions de la République, avant d'inviter l'ensemble des associations islamiques à inscrire leurs actions dans le respect des textes en vigueur et dans l'intérêt supérieur de la Nation burkinabè.