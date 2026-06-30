Congo-Kinshasa: Coopération énergétique Sud-Sud - Maixent Raoul Ominga rencontre Aliko Dangote

Dans le cadre de la coopération énergétique Sud-Sud, Aliko Dangote, président du groupe Dangote, et Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), se sont entretenus le 27 juin dernier.

Les échanges entre les deux géants africains du secteur pétrolier se sont déroulés sous le sceau du dialogue, du partenariat stratégique portant sur le développement de l'Afrique.

De l'avis unanime émanant des deux parties, cette entrevue témoigne d'une volonté commune de renforcer les échanges entre deux acteurs économiques majeurs avec pour ambition de promouvoir des projets créateurs de valeur, favorables à la croissance économique et à une coopération durable.

Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision d'ouverture et de développement portée par la SNPC, qui poursuit son engagement en faveur de partenariats solides, innovants et bénéfiques pour le rayonnement économique de la République du Congo et de l'Afrique.

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Notons que quelques jours plus tôt, le groupe Dangote avait obtenu un permis pour exploiter un gisement de potasse de 325 millions de tonnes et produire des engrais, suite à l'adoption par le Conseil des ministres de la République du Congo, le 18 juin, d'un projet de décret attribuant à Dangote Fertilizer Limited Congo, filiale du groupe nigérian Dangote, un permis d'exploitation sur le gisement de potasse de Mengo, situé dans le département du Kouilou, près de Pointe-Noire.