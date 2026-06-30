Afrique de l'Ouest: Inclusion financière des populations vulnérables - La Côte d'Ivoire mise sur les AVEC et l'éducation financière

La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts pour renforcer l'inclusion financière des populations vulnérables, en s'appuyant à la fois sur les Associations de valorisation de l'entraide communautaire (AVEC) et sur des programmes d'éducation financière destinés aux agents publics et aux femmes.

Dans cette dynamique, une étude de cartographie des AVEC a été réalisée dans la région de la Nawa sous l'égide du ministère en charge de la solidarité. Cette enquête met en lumière un tissu associatif particulièrement dynamique, avec 484 AVEC recensées, regroupant 16 855 membres, dont 71% de femmes.

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) qui cite cette étude, révèle que ces associations jouent un rôle essentiel dans la mobilisation de l'épargne locale et le renforcement de la solidarité communautaire.

Toutefois, elle renseigne dans son rapport annuel sur l'inclusion financière 2024, qu'un obstacle majeur demeure : la majorité des AVEC ne disposent pas de comptes bancaires, ce qui limite considérablement leur accès aux financements proposés par les établissements financiers.

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Afin de mieux accompagner ces structures, dit le rapport, les autorités ont développé un outil numérique de cartographie permettant de concevoir, traiter et publier des cartes de géolocalisation des AVEC. Cette plateforme facilite également l'analyse de la proximité géographique entre les associations et les institutions financières, un levier important pour améliorer leur accès aux services bancaires.

Fort des enseignements tirés de cette cartographie, un projet pilote d'inclusion financière ciblant les AVEC de la région de la Nawa est désormais envisagé, selon le document. L'objectif est de favoriser leur bancarisation et de renforcer leur accès au crédit, afin de soutenir davantage les activités économiques de leurs membres.

Parallèlement, les pouvoirs publics poursuivent leurs actions en faveur de l'éducation financière. A ce titre, l'Agence de promotion de l'inclusion financière a ainsi organisé, du 29 février au 5 mars 2024, une campagne de formation destinée aux agents du ministère en charge des finances et du budget. Cette initiative visait à promouvoir les bonnes pratiques en matière de planification financière et de gestion budgétaire. Au total, 147 agents ont bénéficié de cette formation.

L'effort de sensibilisation s'est également étendu aux femmes, avec une campagne consacrée à l'épargne, au crédit et à l'utilisation des services financiers numériques. Organisées dans les communes d'Abobo, Koumassi, Port-Bouët, Treichville et Yopougon, ces sessions ont réuni près de 1 000 participantes.

A travers ces différentes initiatives, les autorités ivoiriennes ambitionnent de renforcer l'autonomie économique des populations les plus vulnérables, tout en favorisant une meilleure intégration des acteurs de l'économie communautaire au système financier formel. Une stratégie qui pourrait contribuer à élargir l'accès aux services financiers et à soutenir le développement économique inclusif du pays.