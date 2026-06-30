Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a réussi à lever auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 344 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée le lundi 29 juin 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 33,635 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 224,24%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 18,635 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 44,60%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,04% pour les bons et 8,07% pour les obligations.

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Le Trésor public bissau-guinéen entend rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 juin 2027. De leur côté, les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale des bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 juin 2029. Il effectuera le paiement des intérêts annuellement au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.