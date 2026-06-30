Sénégal: 180 801 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire...

Les épreuves du Baccalauréat général 2026 démarrent ce mardi 30 juin sur l'étendue du territoire national, marquant ainsi une nouvelle étape dans le calendrier des examens scolaires. Pour cette session, 180.801 candidats sont attendus à l'appel contre 166.400 en 2025 ; soit une hausse de plus de 9%.

L'Office du Baccalauréat annonce des effectifs de candidats en nette progression et mobilise un important dispositif humain, matériel et numérique afin de garantir le bon déroulement de cet examen, premier diplôme universitaire du pays, dont le démarrage est prévu ce mardi 30 juin sur l'ensemble du pays.

Selon les statistiques de l'Office du baccalauréat, 180.801 candidats sont inscrits cette année contre 166.400 en 2025 ; soit une hausse de plus de 9%. Les filles demeurent majoritaires avec 60,86% des inscrits. Les candidats des filières scientifiques représentent 15,55% des effectifs, confirmant ainsi la prédominance des séries littéraires.

En termes d'organisation, 543 jurys ont été créés pour cette session. Ceux-ci sont répartis dans 499 centres d'examen, dont 404 centres principaux et 95 centres secondaires. 18.163 surveillants sont déployés dans les centres. Ils vont évoluer aux côtés de 14.425 examinateurs.

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« L'encadrement administratif des épreuves repose sur 985 présidents de jury, formés dans sept bassins de formation, avec l'appui de 18 superviseurs, afin d'assurer une application harmonisée des procédures sur l'ensemble du territoire », renseigne l'Office du Bac.

L'institution note aussi des disparités entre les académies. Selon les statistiques, l'académie de Thiès arrive largement en tête avec 31.317 candidats, suivie de Pikine-Guédiawaye (26.279) et de Dakar (16.302). Viennent ensuite Kaolack (13.143), Saint-Louis (12.991), Diourbel (12.045), Ziguinchor (11.819), Rufisque (11.699) et Fatick (10.788). Dans la seconde moitié du classement figurent Louga (7.362), Kolda (6.296), Tambacounda (5.116), Sédhiou (5.111), Matam (5.023), Kaffrine (4.102) et Kédougou, qui ferme la marche avec 1.405 candidats.

La session 2026 du baccalauréat sera marquée également par la poursuite de la numérisation de l'examen. À travers PortailBac, l'Office du baccalauréat a dématérialisé l'ensemble du processus d'enrôlement des candidats et des encadreurs. Les convocations sont désormais accessibles directement dans l'espace personnel dédié aux candidats sur la plateforme, tout comme les informations relatives à leurs centres.

« Cette réforme vise à améliorer la qualité des données, renforcer la traçabilité des opérations, réduire les délais de traitement et sécuriser davantage l'organisation de l'examen », informe le directeur de l'Office du Bac.

Le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, a lancé un appel à la responsabilité des présidents de jury. Il les invite à faire preuve de rigueur, d'intégrité, de neutralité et de responsabilité dans l'exercice de leur mission, rappelant que le respect scrupuleux des procédures demeure la principale garantie de l'équité et de la crédibilité du baccalauréat.

...11 816 candidats attendus dans les centres de Ziguinchor

ZIGUINCHOR- Tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves du baccalauréat 2026 dans l'académie de Ziguinchor, indiquent les autorités académiques de la région.

Dès ce mardi 30 juin, 11.816 candidats, dont 6924 filles, vont tenter de décrocher le premier diplôme universitaire. Ce chiffre traduit une légère hausse des effectifs par rapport à la session de 2025 où ils n'étaient que 10.809 inscrits.

Les statistiques par filières indiquent que la série L2 domine largement avec 6.850 candidats, suivie de la série S1 qui totalise 1095 inscrits. Les établissements publics présentent 6794 candidats contre 2720 pour le privé. Les candidats libres sont au nombre de 2302.

L'Inspection d'académie (Ia) de Ziguinchor assure avoir finalisé les derniers réglages pour garantir un déroulement serein de cet examen.