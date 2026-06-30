Afrique: Le Pr Mamadou Abdoul Diop, prix d'excellence de l'Union mathématique africaine

Une nouvelle distinction internationale vient consacrer l'excellence scientifique sénégalaise. En effet, son vice-recteur, le Pr Mamadou Abdoul Diop a reçu le 29 juin dernier à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) le Prix d'Excellence en Mathématiques - Recherche et Encadrement de l'Union Mathématique Africaine (Uma), à l'occasion de son onzième Congrès de l'U.

Cette prestigieuse récompense distingue une carrière scientifique exceptionnelle marquée par plus de 100 publications scientifiques de référence, 27 docteurs formés et 75 masters encadrés apportant « une contribution majeure au développement des mathématiques en Afrique », comme le souligne l'Ugb dans un communiqué. Né en 1970 à Louga, Mamadou Abdoul Diop, « Ordi » pour les intimes, est un professeur titulaire de classe exceptionnelle, spécialiste des mathématiques appliquées. Il a dirigé pendant près d'une décennie le Laboratoire d'analyse numérique et informatique (Lani) de l'Ugb et formé des générations d'étudiants au Sénégal, au Mali, en Gambie, au Bénin et en Afrique centrale.

Déjà lauréat du Prix Souleymane Niang de Mathématiques 2025, le Professeur Diop confirme ainsi son rang parmi les grandes figures africaines de la recherche mathématique. Enseignant- chercheur et Vice-Recteur chargé de la Recherche, de l'Insertion des étudiants, des Services à la Communauté et du Partenariat. Les recherches du Pr Mamadou Abdoul Diop portent sur les systèmes dynamiques incertains, un domaine des mathématiques appliquées qui étudie le comportement de phénomènes complexes soumis au hasard.

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À travers les équations différentielles stochastiques et intégro-différentielles, il développe des modèles capables d'intégrer les aléas, les retards et la mémoire des systèmes afin de mieux comprendre et prévoir leur évolution. Ses travaux trouvent des applications concrètes dans des domaines aussi variés que la finance, la modélisation des épidémies, les réseaux neuronaux, les matériaux à mémoire et les systèmes dynamiques complexes, avec pour objectif de rendre les prévisions plus fiables et d'améliorer le contrôle de phénomènes marqués par l'incertitude.