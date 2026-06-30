Sénégal: Le Pr Serigne Maguèye Guèye de l'UCAD décroche le Prix des Nations unies pour la population 2026

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé que le professeur Serigne Maguèye Guèye, enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPOS), est le lauréat, dans la catégorie individuelle, de l'édition 2026 du Prix des Nations unies pour la population (UN Population Award).

Selon une publication de l'UCAD, cette distinction, décernée chaque année par les Nations unies, récompense des personnalités ou des institutions ayant apporté des contributions exceptionnelles dans les domaines de la santé reproductive, de la population et du développement.

Créé en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies et attribué pour la première fois en 1983, le UN Population Award est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions internationales dans ces domaines.

À travers cette récompense, les Nations unies saluent « un parcours scientifique d'excellence, un engagement remarquable au service de la santé et du développement, ainsi qu'une contribution majeure à la recherche et aux politiques de population », indique l'UCAD.

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L'université estime que cette reconnaissance internationale constitue également « une immense fierté pour l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et pour le Sénégal, dont elle illustre le dynamisme scientifique et le rayonnement académique ».

Le recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji, a adressé « ses plus vives et chaleureuses félicitations » au Pr Serigne Maguèye Guèye, estimant que cette distinction « honore son parcours et renforce le prestige de notre université sur la scène internationale ».

La cérémonie officielle de remise du prix est prévue le 8 juillet 2026 au siège des Nations unies, à New York City, dans la salle du Conseil économique et social (ECOSOC).