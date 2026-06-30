Sénégal: Le Parti socialiste suspend provisoirement les réunions à son siège national

La Secrétaire générale du Parti socialiste (PS) a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la tenue de toutes les réunions, activités et rassemblements à la Maison Léopold Sédar Senghor, siège national du parti.

Dans une circulaire datée du 29 juin 2026, la direction du PS justifie cette mesure par les « incidents regrettables survenus récemment à la Maison Léopold Sédar Senghor », estimant qu'ils ont « gravement porté atteinte à la sérénité de notre Maison commune, à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au fonctionnement normal de notre organisation ».

La Secrétaire générale indique avoir pris cette décision « à titre conservatoire », en s'appuyant sur les statuts et le règlement intérieur du parti, afin de « préserver l'ordre, la discipline, le patrimoine du Parti et la cohésion de ses membres ».

Le communiqué précise que cette suspension restera en vigueur « jusqu'à ce que la Secrétaire générale constate que les conditions de sécurité, de sérénité et de fonctionnement normal du siège national sont pleinement rétablies ».

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En conséquence, la direction du Parti socialiste rappelle que « seules les réunions ou activités expressément convoquées ou autorisées par la Secrétaire générale, dans le cadre du fonctionnement régulier des instances du Parti, pourront se tenir au siège national ».