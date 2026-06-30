Sénégal: Corps inconnus à Dalal Jamm - L'hôpital lance un appel aux familles avant leur inhumation

30 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Centre hospitalier national Dalal Jamm a annoncé, dans un communiqué daté du 29 juin 2026, que treize corps d'adultes non identifiés et neuf bébés décédés sont actuellement conservés à sa morgue à la suite de réquisitions des officiers de police judiciaire (OPJ). L'établissement invite les familles concernées à se manifester rapidement afin de procéder à leur identification avant l'expiration du délai légal.

Selon le document, le délai légal de conservation des dépouilles est arrivé à son terme. L'hôpital accorde toutefois un délai supplémentaire de huit jours aux parents et familles pour accomplir les démarches nécessaires à l'identification des défunts.

« La Direction de l'hôpital appelle les parents et familles à se présenter à la morgue dudit centre pour l'identification de ces corps sans vie car le délai légal de conservation des restes mortels admis par la loi est arrivé à terme », souligne le communiqué.

Les familles concernées sont invitées à se présenter directement au service de la morgue ou à prendre contact avec les numéros mis à leur disposition afin d'effectuer les formalités d'usage.

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La direction prévient qu'à l'issue de cette période dérogatoire, une procédure d'inhumation sera engagée. « Passé ce délai, une requête aux fins d'inhumation sera adressée au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye », précise le communiqué.

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