Madagascar: Taxi-brousse - Le tarif de la haute saison ajusté à 70 000 ariary

La première vague des estivants et des touristes est déjà arrivée à Mahajanga à la suite de la publication des résultats du CEPE. Destination touristique privilégiée des Malgaches, la cité des Fleurs accueille chaque année de nombreux visiteurs venus profiter des grandes vacances, avant même les festivités de la Fête nationale.

Comme prévu selon l'accord entre les responsables des coopératives de transport, le prix du billet de voyage est ajusté à 70 000 ariary pour toutes les coopératives nationales reliant Antananarivo à Mahajanga, depuis plus d'une semaine. Depuis l'année dernière, pourtant, des coopératives nationales ont déjà fixé leur tarif à 70 000 ariary. Ce, en raison de l'état de la route ainsi que de l'inflation du prix des pièces détachées des véhicules et de l'usure des voitures.

« Les anciens tarifs saisonniers, appliqués notamment pendant les vacances de Pâques, de Noël ou de la haute saison, ne sont plus en vigueur. Les coopératives ont fixé, depuis l'année dernière, le prix maximum du billet à 70 000 ariary et le prix minimum à 60 000 ariary pour la haute saison. Notre mission est de contrôler l'application du tarif. Il ne doit pas ainsi dépasser le prix maximum de 70 000 ariary », a expliqué le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga, Zézé Michèle Genatrita Razafinandrasana, hier.

Certaines compagnies privées, à l'image de Cotisse, appliquent toutefois leur propre grille tarifaire. Depuis décembre 2025, le billet en classe Lite ou économique est fixé à 65 000 ariary sur la liaison Mahajanga-Antananarivo. Le service Premium est proposé à 90 000 ariary, tandis que la place VIP coûte 125 000 ariary. De son côté, la catégorie première classe de Malagasy Transport première classe (TPC), de son côté, a maintenu le prix du billet à 117 000 ariary, sur le trajet Mahajanga-Tana, avec petit déjeuner en sus.

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Au total, trente-trois véhicules transportant 561 passagers ont débarqué à Aranta dimanche dernier. En moyenne, une vingtaine de taxis-brousse sont recensés à l'arrivée chaque jour. La majorité des touristes viennent de la capitale et d'autres régions en taxi-brousse ou en voiture de location, telle que les bus de marque Sprinter, ou encore par avion, pour ceux qui viennent de Mayotte ou des Comores.

« Nous avons opté pour le voyage en bus de location venant de Tana. Le déplacement vers la plage à Amborovy est très difficile sans véhicule. Nous sommes également nombreux, avec des dizaines de petits-enfants et de jeunes. Ce qui est rentable pour notre groupe. Les sorties et baignades à la plage sont très importantes. Le climat chaud de Mahajanga constitue un véritable attrait face aux températures hivernales de la capitale », a déclaré un père de famille.