Madagascar: Itinérance / Bord de mer - Des enfants squattent l'espace loisir

Des travaux d'aménagement ont été réalisés au niveau de l'espace de loisirs Filao, situé entre la Banque centrale et le siège de la Chambre de commerce et d'industrie, depuis le mois de février.

Le site est sous la gestion de la commune de Mahajanga. Un terrain de basket-ball 3x3 est aménagé et les stands pour abriter les vendeurs de brochettes ont également été réhabilités.

Des jeux de ballons gonflables et autres jeux aquatiques sur ballon gonflable, ainsi que des manèges, sont également disponibles sur place. Un contrôle inopiné vient d'être effectué sur place par l'équipe de la commune de Mahajanga, composée du 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga I, des techniciens et du VPAN de Mahajanga, ce week-end.

Le nouveau terrain de basket-ball en cours de construction a subi des dégradations et a été transformé en urinoir et en toilettes. Des enfants sans abri ou sans domicile fixe ont souillé l'infrastructure, alors qu'aucune activité n'y a encore été organisée. De plus, ces individus ont squatté les ballons gonflables, dont des toboggans et manèges. Ils y dorment la nuit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'obscurité, due à l'absence d'éclairage à cet endroit, favorise cette situation. Les actes d'insécurité autour du bord de mer sont fréquents en raison de ce manque de lumière et surtout de l'absence d'électricité dans ce secteur. « La commune de Mahajanga va prendre des mesures et procéder à l'application de la loi, afin de protéger les biens communs et l'ordre public. Les habitants sont invités à garder leur calme et à faire confiance aux solutions durables proposées par les autorités », a déclaré le responsable de la municipalité.

Le littoral au bord de la mer est un des sites touristiques très fréquentés par les visiteurs en cette période de vacances. L'aménagement de l'emplacement des vendeurs de brochettes est en cours de réalisation.