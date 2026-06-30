Madagascar: Course de cote d'asphalte / 2e manche - Juan Rakotojohary signe une deuxième victoire consécutive

La deuxième manche du championnat de Madagascar des courses de côte sur asphalte s'est déroulée dimanche à Imerinkasinina. Tovonen Jr a confirmé sa suprématie.

Et de deux. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio Motul dans le groupe M11 deux roues motrices, reste intouchable. Tovonen Jr a encore une fois dominé haut la main la deuxième manche du championnat de Madagascar des courses de côte sur asphalte, dimanche à Imerinkasinina.

Il réalise sans trembler les temps scratchs des trois manches disputées. La quatrième et dernière montée a dû être annulée après l'accident de la Peugeot 106 Kit Car d'Eric Begue. Juan a effectué le meilleur chrono de cette manche nationale au troisième passage, en 1.40,71. Il a amélioré son chrono au fil des passages : 1.45,33 au premier et 1.42,20 au deuxième passage.

Ce pilote du FMMSAM a ainsi réalisé un parcours sans faute depuis le coup d'envoi du championnat sur asphalte comme sur piste terre. Il avait décroché la victoire de la manche inaugurale sur asphalte à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, le 26 avril, ainsi que les deux premières manches sur piste terre à Volomborona, à Imerinkasinina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Roi du circuit fermé

« La piste à Imerinkasinina n'a rien à voir avec celle d'Antanetibe Mahazaza. C'était ma première course à Imerinkasinina. La piste n'est pas très technique. J'ai juste visualisé le circuit lors des premiers passages. J'ai ensuite intensifié le rythme sans trop prendre de risque », relate Tovonen Jr. « J'ai dû gérer aussi un problème au niveau de l'embrayage depuis le premier passage », a-t-il souligné.

Son père, Tovohery Rakotojohary, alias Tovonen, sur Renault Clio groupe M11 2RM, s'est hissé sur la deuxième marche du podium. Tovonen a réalisé son meilleur temps de 1.43,84 à la dernière montée, soit à +0.03,33 de son fils.

Eric Begue, qui conduisait une P106 Kit Car, auteur du deuxième meilleur temps lors de la première manche nationale en avril, complète cette fois le podium avec un meilleur chrono de 1.44,05, réalisé au premier passage. Ce dernier a heurté la partie gauche de la piste après la première montée, à l'entrée de la première chicane, et a, par conséquent, fait des tonneaux. Le pilote est heureusement sorti indemne, mais l'organisation a dû interrompre la course et même annuler la quatrième et dernière montée.

Classé troisième lors de la première manche nationale, Titi Lamboh, de son vrai nom Heritiana Razafindralambo, sur BMW E30 M12, un habitué et déjà vainqueur des courses hors championnat d'Imerinkasinina, s'est contenté cette fois de la quatrième place avec un meilleur chrono de 1.45,01, effectué à son troisième et dernier passage. La troisième et avant-dernière manche du championnat national aura lieu les 4 et 5 septembre en dehors de la capitale, à Sambaina, sur la route nationale 2.