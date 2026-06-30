Madagascar: Voyages vers le pays - La Réunion recommande le vaccin contre la Mpox

Face à une recrudescence des cas importés depuis Madagascar, les autorités sanitaires de La Réunion recommandent aux voyageurs se rendant dans la Grande Île de se faire vacciner contre la Mpox avant leur départ.

Madagascar figure parmi les zones où circule activement le virus de la Mpox. Dans ce contexte, l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion invite les personnes prévoyant un séjour sur l'île à anticiper les risques liés à cette maladie et à prendre les mesures de prévention adaptées. Elle recommande notamment la vaccination avant le départ, en particulier pour les personnes susceptibles d'avoir de nouveaux partenaires sexuels au cours de leur voyage.

Depuis le début de l'année 2026, La Réunion a recensé vingt cas de Mpox. Selon les autorités sanitaires, la majorité des infections signalées sont liées à un contact intime survenu lors d'un récent séjour à Madagascar. La transmission du virus s'effectue principalement par contact étroit, notamment lors de rapports intimes ou sexuels, y compris en cas d'utilisation d'un préservatif.

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L'ARS rappelle également l'importance des gestes de prévention pendant le séjour : se laver régulièrement les mains, éviter tout contact rapproché avec une personne présentant une éruption cutanée évocatrice de la maladie et ne pas manipuler des objets susceptibles d'avoir été contaminés, tels que des vêtements ou du linge de maison.

Vigilance

Au retour de voyage, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Elles recommandent de consulter un médecin ou de contacter le Samu (Centre 15) en cas d'apparition de fièvre, de ganglions, d'éruptions cutanées ou d'ulcérations.

Afin de limiter la propagation du virus, les personnes infectées doivent s'isoler jusqu'à la guérison complète de leurs lésions, rappelle l'ARS. Le port du masque est recommandé en présence d'autres personnes et le port de gants lorsque les mains sont atteintes. Les personnes ayant été en contact avec un malade sont invitées à se faire vacciner dans les quatre jours suivant l'exposition, et au plus tard dans un délai de quatorze jours.

Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la situation épidémiologique de la Mpox dans le monde au 31 mai 2026 et en Afrique au 14 juin 2026, publié le 26 juin, Madagascar figure parmi les pays les plus touchés par la maladie.