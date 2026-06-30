Madagascar: ICanto porte l'excellence du chant choral malgache

Fondé en 2012 par un groupe d'amis passionnés de musique classique, l'Ensemble vocal ICanto franchit une nouvelle étape avec l'interprétation de la Messe en si mineur de Bach.

ICanto s'est imposé au fil des années comme l'un des principaux ensembles vocaux de Madagascar. Placé sous la direction de Fitah Rasendrahasina, il s'est construit autour d'une exigence constante d'excellence musicale.

Reconnu pour la qualité de ses interprétations a cappella, l'ensemble ne se limite toutefois pas à ce registre. Son répertoire s'étend aux grandes oeuvres chorales du patrimoine occidental, tout en intégrant la musique traditionnelle et d'autres univers musicaux, témoignant d'une réelle diversité artistique.

Cette démarche a été distinguée sur la scène internationale avec l'attribution, en 2022, d'un Prix d'excellence musicale décerné par le Spicy Arts Consortium, une récompense qui traduit la visibilité croissante de l'ensemble au-delà des frontières malgaches.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'interprétation de la Messe en si mineur (BWV 232) de Johann Sebastian Bach constitue toutefois une étape importante dans son parcours. Présentée à la chapelle Saint-Michel d'Amparibe, le vendredi 26 juin, cette oeuvre a mobilisé un orchestre réunissant plusieurs des meilleurs instrumentistes de la capitale, avec la participation d'un altiste mauricien et de Ravo Raboanarison au premier violon.

Interprétation distinguée

Dès les premières mesures, le concert a retenu l'attention du public. Malgré les contraintes auxquelles reste confrontée la vie musicale malgache manque d'instruments spécialisés, ressources limitées et conditions de production exigeantes, l'ensemble a proposé une interprétation d'un niveau rarement entendu sur les scènes locales. Plusieurs spectateurs ont confié avoir eu le sentiment d'assister à un concert digne des grandes capitales musicales.

Sous la direction précise de Fitah Rasendrahasina, chaque mouvement a été conduit avec équilibre, rigueur stylistique et sens de l'architecture de l'oeuvre. Les tempos, assumés avec assurance, ont donné de l'élan à la partition sans compromettre la lisibilité des lignes contrapuntiques ni l'équilibre entre le choeur et l'orchestre. La précision des attaques, le travail des nuances et la cohésion de l'ensemble ont permis à l'oeuvre de Bach de déployer toute son ampleur.

Le public, venu nombreux jusqu'à remplir la chapelle, a réservé une longue ovation aux interprètes à l'issue du concert. L'accueil enthousiaste a témoigné de l'impact de cette exécution, appelée à compter parmi les moments marquants de la vie musicale malgache.

Par cette réalisation ambitieuse, ICanto confirme la place qu'il occupe dans le paysage choral malgache et poursuit son développement sur la scène internationale. Dans un environnement où les moyens demeurent limités, l'ensemble illustre la capacité d'une formation locale à porter des oeuvres du grand répertoire avec un haut niveau d'exigence artistique.