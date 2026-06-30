Madagascar: Évènement - Une foire réunit les acteurs financiers

Les 10 et 11 juillet, la Foire aux crédits et investissements réunira à Ivato les acteurs financiers et les porteurs de projets autour du financement et de l'innovation.

La finance et l'innovation seront au rendez-vous les 10 et 11 juillet au Centre de Conférences International d'Ivato à l'occasion de la deuxième édition de la Foire aux crédits et investissements, organisée par Assist & Co. Accessible au public avec un droit d'entrée fixé à 5 000 ariary, cet événement ambitionne de créer un espace de rencontre entre les acteurs financiers, les entrepreneurs et les porteurs de projets à la recherche de solutions adaptées pour développer leurs activités.

« C'est un nouvel événement à Madagascar qui donne une plateforme aux banques, aux institutions de microfinance et aux incubateurs de projets », explique Rojo Maharo, président fondateur d'Assist & Co.

Selon elle, lorsqu'un entrepreneur cherche un financement, il se tourne généralement vers ces structures.

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Accompagnement

La foire vise ainsi à faciliter les échanges entre les porteurs de projets et les organismes financiers afin de les accompagner dans la recherche de financements, mais aussi dans la gestion de leurs ressources.

Cette nouvelle édition, placée sous le slogan « Finance et technologie », met en avant la complémentarité entre ces deux domaines. Les solutions numériques, l'éducation financière et la technologie financière sont aujourd'hui présentées comme des outils permettant de rendre les services financiers plus accessibles et plus adaptés aux besoins des entrepreneurs, artisans, familles et porteurs de projets.

À travers cette foire, Assist & Co souhaite faire de cet événement une véritable plateforme d'opportunités ouverte au grand public, en mettant en avant la technologie comme un levier de développement et un facteur d'avenir pour l'économie.

La précédente édition a été considérée comme une réussite par l'organisateur. Elle ciblait un public déjà préparé aux démarches financières, notamment des personnes bancarisées, des entreprises disposant d'un numéro d'identification fiscale et statistique, ainsi que des porteurs de projets répondant aux critères d'éligibilité au crédit. « Notre cible était déjà avertie, c'est-à-dire composée de personnes capables d'accéder aux financements. Elles étaient crédibles et éligibles, ce qui a permis à chacun de trouver une opportunité correspondant à ses besoins », souligne Rojo Maharo.