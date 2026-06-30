Sénégal: A Dakar, des associations de quartier organisent des révisions gratuites pour les candidats au bac et au BFEM

Dakar — Alors que les épreuves du premier tour du baccalauréat général 2026 démarrent ce mardi sur l'ensemble du territoire sénégalais et celles du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) le 14 juillet prochain, à Dakar, des organisations citoyennes et des associations de quartier organisent des séances de révision et de rattrapage gratuites au profit de candidats désireux de renforcer leurs compétences.

La plateforme dénommée "La Tournée académique et sociale" et l'initiative citoyenne et éducative "Médina Zéro Echec" font partie de ces nombreuses organisations citoyennes et associations de quartier engagées dans cette initiative.

"Nous organisons des tournées dans les académies du Sénégal avec nos partenaires techniques pour permettre aux élèves de disposer d'un maximum d'outils favorisant leur réussite aux examens", a déclaré à l'APS Oumar Gaye, président fondateur de la plateforme "La Tournée académique et sociale".

Cette organisation, créée en juin 2022, ambitionne, selon lui, de se positionner comme un acteur d'accompagnement pédagogique dans les secteurs de l'éducation et de la formation.

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"La motivation derrière ce projet est de permettre aux élèves d'avoir une alternative en cas de perturbations liées au conflit entre les syndicats des enseignants et le gouvernement du Sénégal", explique-t-il. Une initiative bienvenue dans un secteur où les grèves et autres mouvements d'humeur des acteurs ne sont pas rares. Au grand dam des potaches.

Pour remédier au relâchement qui pourrait les gagner, les séances de révision de "La Tournée académique et sociale" reviennent largement sur le programme scolaire afin de le passer entièrement en revue. "Cela permet de rafraîchir la mémoire aux candidats", explique Oumar Gaye.

En bon parent d'élève, il ne veut laisser de côté aucun détail concourant à la réussite des candidats aux examens du bac et du BFEM. Conscient que certains échouent pas par carence scolaire, mais par des faiblesses émotionnelles, le président de "La Tournée académique et sociale" a inclut la préparation mentale dans les séances de révision.

"Nous déroulons en plus un programme sur la santé mentale pour permettre aux candidats de faire face au stress, à la peur, à l'angoisse, entre autres" sentiments pouvant constituer des blocages psychologiques préjudiciables aux candidats.

Premier diplôme universitaire, le baccalauréat, de même que le BFEM, autre examen national d'importance, sont des tests que toute famille, au-delà du candidat seul, appréhende souvent avec un petit doute inhérent à la méconnaissance, par l'humain, de ce que lui réserve le futur.

"Participer au développement communauté"

En plus des cours de révision et de développement personnel au bénéfice des candidats, "La Tournée académique et sociale" organise des ateliers d'informations pour les futurs bacheliers sur les filières et métiers porteurs, notamment dans les ressources forestières, naturelles, agricoles et minières, selon les localités où l'association est présente.

L'objectif poursuivi est de lutter contre l'exode rural dans le long terme car, "avec l'avènement des pôles territoires et des agropoles, explique Oumar Gaye, chaque citoyen pourra rester dans sa région et y gagner sa dignité par le travail".

A l'instar de "La Tournée académique et sociale", l'initiative citoyenne et éducative "Médina Zéro Echec", de la Médina, à Dakar également, organise elle aussi une série de cours de révision gratuite pour les élèves de Terminale.

Son initiateur, Abdourahmane Diallo, a lancé ce programme il y a 7 ans. A ses débuts, "Médina Zéro Echec" se limitait à des séances de synthèse des cours d'histoire et de géographie, de philosophie, qui attiraient plusieurs dizaines de candidats au baccalauréat. Des enseignants bien en vue dans le paysage médiatique sénégalais en assuraient la conduite.

"La séance de révision intégrale en histoire et en géographie était effectuée par M. Niang dit Mao, professeur au lycée Blaise Diagne de Dakar, la philosophie par le professeur Djiby Diakhaté", signale Abdourahmane Diallo.

L'objectif de ces cours de révision et de renforcement est, selon lui, d'outiller davantage les candidats aux examens du bac et du BFEM afin qu'ils soient fins prêts le jour-J.

"C'est toujours un plaisir de mener des initiatives qui puissent permettre aux candidats d'aller dans les centres d'examen sereinement et de réussir", dit-il, d'un air mêlant optimiste et sentiment de faire oeuvre utile.

"A travers ce type d'action au bénéfice de l'école sénégalaise, nous voulons juste apporter notre pierre à la bonne marche de notre communauté", ajoute le président de l'association Nouvelle orientation unitaire de la Médina (NOUM).

Avec un taux de réussite de 47,62% au bac, en 2025, en baisse par rapport aux sessions précédentes et 78,59% au BFEM, ces initiatives citoyennes de renforcement des capacités des candidats à ces examens constituent dès lors des alternatives salutaires.