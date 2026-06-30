Sénégal: Thiès - Des dispositions prises pour un bon déroulement du gamou dédié à El Hadji Ousseynou Djité

Thiès — Des dispositions ont été prises par les services déconcentrés de l'Etat pour un bon déroulement de la 66-ème édition du gamou annuel de feu El Hadji Ousseynou Djité, prévu le 11 juillet à Thiès, a assuré l'adjoint au gouverneur de Thiès, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.

L'autorité administrative intervenait lundi lors d'une réunion préparatoire du comité régional de développement (CRD) consacrée à ce rassemblement religieux dédié à El Hadj Ousseynou Djité, grand imam de la mosquée de Cité Lamy et représentant officiel du khalife général des Tidianes à Thiès.

Rappelé à Dieu en juin 2014, son héritage spirituel et le gamou annuel qui lui est dédié sont perpétués par sa famille et ses disciples.

"Nous avions reçu une expression de besoins de la part du comité d'organisation du gamou", a relevé Ababacar Sadikh Niang, rapportant que les chefs de services concernés par les requêtes en question, se sont engagés à aider au bon déroulement de l'événement.

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Il s'agit, en l'occurrence, des services de santé, de sécurité, ainsi que ceux en charge de l'eau, de l'électricité et de l'hygiène.

"L'un des points les plus importants, c'est l'aspect sécuritaire. La police va apporter sa contribution, en mettant à disposition des éléments suffisants le jour de l'événement", a assuré M. Niang.

Il a ajouté que la Direction régionale de la santé se chargera, en collaboration avec le district de Thiès, d'une couverture "sans faille".

Dans le domaine de l'hygiène, des opérations de désinfection et de saupoudrage sont prévues pour le mercredi 8 juillet, avec l'engagement du chef de la brigade régionale de l'hygiène, a poursuivi M. Niang.

En ce qui concerne les besoins liés à l'assainissement, notamment la demande de mise à disposition de camions de vidange, Ababacar Sadikh Niang a assuré que des correspondances seront transmises dans ce sens au directeur de l'Office national de l'assainissement (ONAS).

Il a aussi appelé les collectivités territoriales à aider au nettoiement et à l'éclairage du site devant abriter le gamou.