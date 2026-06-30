Sénégal: Bac - Bon déroulement des épreuves dans deux centres d'examen à Fatick

Fatick — Le gouverneur adjoint de Fatick en charge du développement, Dominique Coumba Ndofféne Diouf, s'est félicité, mardi, du "bon déroulement" de l'examen du baccalauréat dans les centres de Coumba Ndofféne Diouf et de Amadou Latyr Ndiaye.

"Nous avons constaté que les épreuves ont démarré à l'heure indiquée. L'ensemble des candidats, des surveillants et les chefs de centre sont sur place. Les épreuves se déroulent normalement depuis 8 heures", a-t-il indiqué.

Le gouverneur adjoint effectuait une tournée de supervision dans deux centres d'examen de la commune en compagnie de l'Inspection d'académie et des services concernés.

Il a souligné qu'en amont, toutes les mesures nécessaires allant de la mise à disposition des épreuves d'examen jusqu'à la sécurisation des centres d'examen ont été prises par l'autorité.

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Le but, a-t-il poursuivi, est que toutes les conditions soient remplies pour un bon démarrage des épreuves.

"L'instruction est de continuer à veiller à ce que les mesures données soient exécutées pour éviter tout incident de nature à perturber l'examen", a ajouté Dominique Coumba Ndofféne Diouf.

L'Inspection d'académie de Fatick compte 10 791 candidats au baccalauréat 2026 dont 6 913 filles. Ils sont répartis dans 37 centres. La série L2 reste la plus représentative.