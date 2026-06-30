Sénégal: Les journalistes sénégalais rejoignent Seattle, nouveau camp de base des Lions

Les journalistes sénégalais présents aux Etats-Unis pour la couverture de la Coupe du monde de football ont quitté lundi soir la ville de New Brunswick où les Lions avaient établi leur camp de base, dans l'État du New Jersey, pour rejoindre Seattle, où l'équipe nationale va poursuivre la compétition.

Les Lions vont affronter les Diables Rouges de la Belgique, mercredi, à Seattle, dans l'État de Washington, en match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le match des Lions est programmé à 20 h GMT.

La ville de Seattle est située sur la côte nord-ouest des États-Unis, à près de 3 860 km de la ville de New Brunswick.

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Il faut un peu plus de cinq heures de vol pour rejoindre la métropole de l'État de Washington depuis l'aéroport international de Newark, dans le New Jersey.

Le Sénégal va désormais installer son camp de base à Seattle. En cas de victoire en seizième de finale, les Lions vont rester sur place jusqu'au 7 juillet afin de disputer leur huitième de finale contre le vainqueur du match devant opposer les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine.

Les journalistes sénégalais sont arrivés à Seattle dans la nuit de lundi à mardi par vol direct depuis le New Jersey.

Ils vont assister à la conférence de presse de la Belgique, mardi à 14 h 30 (heure locale), soit 21 h 30 GMT.

L'équipe nationale du Sénégal est de son côté arrivée à Seattle vers 3 h du matin GMT.

Les Lions vont s'entraîner mardi à 15 h 30 (heure locale), soit 22 h 30 GMT, avant la conférence de presse du Sénégal, programmée à 17 h 15 (heure locale), soit 0 h 15 GMT.

Ce nouveau décalage horaire représente une contrainte nouvelle pour les journalistes, qui devront une nouvelle fois s'adapter après avoir pris leurs marques dans le New Jersey.