Sénégal: Début du Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale

Dakar — La plénière portant sur le Débat d'orientation budgétaire (DOB) vient de démarrer à l'Assemblée nationale, une séance au cours de laquelle le gouvernement est attendu sur ses grandes orientations stratégiques pour l'exercice 2027.

Le Débat d'orientation budgétaire "constitue un cadre de dialogue institutionnel entre l'exécutif et le Parlement", indique l'institution parlementaire sur sa page officielle.

Les orientations du gouvernement, consignées dans le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), servent de base aux échanges.

Les discussions vont notamment porter sur les perspectives budgétaires et les choix stratégiques qui guideront l'action du gouvernement sur une période bien déterminée.

Le DOB est un moment privilégié d'échanges au cours duquel les élus du peuple soulèvent les préoccupations de leurs territoires, en vue de recevoir des réponses des pouvoirs publics.

Il faut rappeler que le Débat d'orientation budgétaire est pratiqué au Sénégal depuis le 26 avril 1999, à la faveur de la révision du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le 16 août 1999 marquant le début de cet exercice institutionnalisée.