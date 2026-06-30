Sénégal: Kaffrine - Le rôle de l'arbre dans la résilience climatique mis en exergue

Kaffrine — Le chef de la Division régionale de l'environnement et des établissements classés de Kaffrine (centre), Khadim Diallo, a souligné le rôle déterminant des arbres dans le renforcement de la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.

"Face à cette crise environnementale, l'arbre n'est pas qu'un simple élément du paysage. Il est notre meilleur allié, notre bouclier et notre avenir pour renforcer la résilience climatique", a indiqué M. Diallo, lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, à Daga Biram, un village du département de Birkelane.

Selon M. Diallo, l'arbre joue un "rôle irremplaçable" dans l'atténuation des effets du réchauffement climatique et l'adaptation des territoires.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint au préfet du département de Birkelane, Maserigne Sall, en présence des autorités administratives et territoriales, des chefs de village, des agents des Eaux et Forêts, des chefs de services techniques ainsi que de nombreux acteurs engagés dans la protection de l'environnement.

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Cette édition, portant sur le thème "Maintenant pour le climat", visait à susciter une mobilisation collective, afin de relever les défis liés au changement climatique, particulièrement dans la région de Kaffrine, a-t-il ajouté.

"Le choix du village de Daga Biram pour abriter cette célébration s'explique par son statut de "village pilote en matière d'adaptation au changement climatique, mais également par ses actions en faveur de la restauration des écosystèmes et de la gestion durable des ressources naturelles", a-t-il fait valoir.

L'adjoint au préfet du département de Birkelane, Maserigne Sall, a appelé les habitants de Daga Biram a redoublé d'engagement pour la préservation de l'environnement, de manière à rester dans la dynamique des acquis enregistrés par leur village dans ce domaine.