Ile Maurice: Le conseil d'administration prêt à saisir les autorités après le rapport Kroll

30 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le conseil d'administration d'Air Mauritius a annoncé qu'il prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger les intérêts de la compagnie à la suite de l'examen du rapport de l'enquête indépendante réalisée par le cabinet Kroll. Cette décision a été prise lors de deux réunions du conseil, tenues les 25 et 29 juin.

L'enquête portait sur trois dossiers majeurs : la vente de cinq appareils durant la période d'administration volontaire en 2020-2021, soit deux Airbus A340-300, deux Airbus A319-100 et un Airbus A330-200 ; la location de deux Airbus A330-200 en 2022 ; ainsi que la commande d'un Airbus A350-900 supplémentaire en 2023.

Dans son communiqué publié le 29 juin, Air Mauritius indique que le conseil d'administration considère les conclusions du rapport avec «le plus grand sérieux». La compagnie précise que plusieurs actions pourraient être entreprises, notamment le renvoi de certains éléments aux autorités compétentes, dont la Financial Crimes Commission et la police, lorsque cela s'avérera nécessaire. Des recours civils pourraient également être engagés afin de défendre les intérêts de la compagnie, de même que des procédures disciplinaires, conformément aux exigences légales.

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