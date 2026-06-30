Afrique: Le Maroc poursuit son parcours de rêve et sort les Pays-Bas

Le Maroc continue d'écrire sa belle histoire dans ce Mondial. Au terme d'un match à suspense, les Lions de l'Atlas ont éliminé les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b. 2) après un scénario haletant et des occasions à foison des deux côtés.

Un Maroc supérieur, sans concrétiser

Ronald Koeman avait aligné un 3-4-3 avec Nathan Aké renforçant l'axe défensif, tandis que le Maroc évoluait dans un 4-2-3-1 classique. Dès le début, les deux équipes ont affiché des intentions offensives claires. Crysencio Summerville a manqué l'ouverture en cherchant Brian Brobbey au point de penalty (16e), avant que le Maroc ne réponde par deux situations chaudes : une tête d'El Aynaoui repoussée par Verbruggen sur corner (20e), puis une frappe d'Achraf Hakimi détournée par le gardien néerlandais (21e).

Les Marocains ont continué de se montrer dangereux en seconde période, Hakimi semant la zizanie sur son côté. Le latéral du PSG a touché la barre transversale (52e), avant qu'un retour défensif spectaculaire de Micky van de Ven ne l'empêche de filer au but (56e). Le Maroc dominait les débats mais manquait de justesse dans la conclusion.

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Gakpo ouvre le score, Diop sauve le Maroc

La délivrance néerlandaise est venue à la 73e minute. Sur une déviation de l'entrant Wout Weghorst, Summerville s'est faufilé jusqu'à la surface et a été légèrement déséquilibré par Noussair Mazraoui, permettant à Cody Gakpo de surgir et d'ajuster Yassine Bounou (1-0). Un coup dur pour le Maroc, qui avait pourtant été la meilleure équipe sur le terrain. Mais les Lions de l'Atlas ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel. Sur un centre de Chemsdine Talbi, Issa Diop a conclu de la tête pour envoyer les deux équipes en prolongation (90e+1, 1-1).

Une séance de tirs au but fatale aux Oranje

Dans les trente minutes supplémentaires, le Maroc a frôlé le KO parfait. Soufiane Rahimi, servi par Saibari, a crocheté Koopmeiners avant de frapper à bout portant, mais Verbruggen a repoussé en corner (96e). Le rythme est ensuite retombé jusqu'à la séance de tirs au but. Côté néerlandais, Justin Kluivert, Quinten Timber et Summerville se sont manqués. Côté marocain, El Aynaoui et Hakimi ont également raté leur tentative, mais cela n'a pas suffi : le Maroc s'est imposé 3 tirs au but à 2, validant sa qualification pour les huitièmes de finale, où il affrontera le Canada.