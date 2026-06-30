Nigeria: Le diocèse d'Enugu refuse de mettre sa cathédrale à disposition d'un rassemblement politique en faveur de Tinubu

Abuja — Aucun événement politique en soutien au président Bola Ahmed Tinubu n'aura lieu au Jubilee Hall de la cathédrale du Saint-Esprit d'Enugu. C'est ce qu'a annoncé un communiqué signé par le père Anthony Aneke, directeur de la communication du diocèse d'Enugu, dans le sud du Nigeria.

« Étant donné que le rassemblement annoncé en soutien au président Bola Ahmed Tinubu et à Me Peter Ndubuisi Mbah, prévu le vendredi 3 juillet 2026 au Jubilee Hall de la cathédrale du Saint-Esprit d'Enugu, est conçu comme un événement politique, le diocèse catholique d'Enugu tient à préciser qu'il n'autorise pas l'utilisation de ses églises, salles paroissiales ou autres structures ecclésiastiques pour des rassemblements politiques partisans, des manifestations de soutien ou des activités similaires », indique le communiqué.

« Par conséquent, l'utilisation de la Jubilee Hall de la cathédrale du Saint-Esprit pour l'événement politique susmentionné ne reflète ni la politique ni la position du diocèse et, de ce fait, l'événement n'aura pas lieu dans ce lieu », poursuit la déclaration, qui conclut : « Le diocèse regrette tout malentendu que cette annonce aurait pu susciter ».

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La position du diocèse d'Enugu s'inscrit dans la ligne de neutralité institutionnelle vis-à-vis de la politique partisane adoptée par les évêques nigérians. Tout en préservant cette neutralité, l'épiscopat intervient régulièrement sur des questions sociales, morales et de bonne gouvernance, à la lumière des enseignements de la doctrine sociale de l'Église. Cette approche concilie la promotion d'une citoyenneté responsable et du bien commun avec les dispositions du Droit canonique qui limitent l'implication du clergé dans la politique active.

Début juin 2026, le diocèse d'Enugu a organisé des rencontres et des débats consacrés à l'éducation civique et aux élections de 2027, dans le but de favoriser une participation démocratique éclairée.

Conformément à cette orientation, l'Église, en tant qu'institution, ne soutient ni partis politiques ni candidats, et ses structures ecclésiastiques ne peuvent être utilisées pour des meetings, des manifestations partisanes ou d'autres initiatives à caractère politico-partisan.