Ile Maurice: Nouvelle requête de libération conditionnelle de Mamy Ravatomanga - Une décision attendue le 20 juillet

Sept mois après son arrestation par la Financial Crimes Commission (FCC), l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga a comparu de nouveau devant la Bail and Remand Court (BRC), hier, dans le cadre d'une nouvelle demande de remise en liberté conditionnelle présentée par ses avocats, Meᣵ Khushal Lobine et Amira Peeroo. La défense a principalement fondé sa motion sur la durée de la détention provisoire du suspect, qui dépasse désormais les sept mois.

Les avocats ont rappelé que la FCC avait indiqué en février dernier que son enquête pourrait être complétée dans un délai de trois mois. Or, à ce jour, les investigations se poursuivent. À la barre, l'enquêteur de la FCC a expliqué qu'il lui était impossible de fixer un calendrier pour l'achèvement de l'enquête, la qualifiant de «complexe».

Il a également révélé que des relevés ont été obtenus très récemment auprès de plusieurs établissements bancaires, laissant entendre que les investigations sont toujours en cours. Les avocats de Mamy Ravatomanga ont également insisté sur le principe fondamental de la présomption d'innocence, estimant que leur client ne devrait pas être maintenu en détention indéfiniment en l'absence de conclusion de l'enquête.

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Entendu en visioconférence depuis la prison de Melrose, Mamy Ravatomanga s'est, pour sa part, plaint de ses conditions de détention. Il a évoqué des préoccupations liées à sa sécurité en tant que ressortissant étranger, dénoncé des problèmes affectant le bienêtre des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire et fait état d'une santé qu'il qualifie de précaire.

Le prononcé de la BRC concernant cette nouvelle demande de liberté conditionnelle est attendu le 20 juillet.