Ile Maurice: Un quadragénaire agressé par un groupe, dont le fils d'un sergent

Une violente agression s'est produite dans la soirée du dimanche 28 juin à Kalimaye Road, à Dagotière. Un homme de 43 ans a été grièvement blessé après avoir été pris à partie par plusieurs individus. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Flacq, où il reçoit des soins pour de multiples blessures. Les circonstances exactes ayant conduit à cette confrontation n'ont pas été précisées.

Les faits se sont déroulés vers 20 h 30. La victime, un habitant de la localité à son compte, se trouvait à son domicile lorsqu'un groupe de personnes s'est présenté devant chez lui. Parmi elles figuraient un sergent de police et son fils ainsi que six autres jeunes hommes. Le fils du policier aurait lancé une bouteille de bière en direction du quadragénaire. Le projectile l'aurait atteint à la poitrine avant que le jeune homme ne s'en prenne physiquement à lui à l'aide d'une barre de fer. L'un des six autres individus, également armé d'une barre métallique, aurait porté un violent coup à l'arrière droit de la tête de la victime. Sous la violence de l'impact, elle aurait été inconsciente.

Ce n'est qu'à son réveil que le quadragénaire a réalisé qu'il avait été transporté à l'hôpital. Admis, il a constaté que son bras gauche avait été plâtré et qu'il présentait plusieurs blessures sur différentes parties du corps. Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette agression, d'identifier les six autres individus impliqués et de déterminer les responsabilités de chacun.