Ile Maurice: Toutes les résolutions adoptées malgré un «walk-out» de petits actionnaires

L'assemblée générale annuelle de la SBM Holdings Ltd, tenue le 26 juin, a été marquée par un mouvement de contestation orchestré par un groupe de petits actionnaires. Si cette protestation a donné lieu à un walk-out symbolique, elle n'a pas empêché le déroulement normal des travaux ni l'adoption de l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Le principal point de discorde portait sur la présence d'Ashok Prayag au sein du conseil d'administration. Les actionnaires contestataires ont quitté la salle pour exprimer leur désaccord avec sa nomination comme administrateur. Président de la State Insurance Company of Mauritius (SICOM), l'un des principaux actionnaires institutionnels de la SBM Holdings, Ashok Prayag siège au conseil d'administration depuis le mois dernier en qualité de représentant de la SICOM.

Porte-parole des petits actionnaires, Bissoon Mungroo remet en question les circonstances de cette nomination. Selon lui, le conseil d'administration aurait pu attendre l'assemblée générale, prévue quelques semaines plus tard, afin de soumettre cette désignation au vote des actionnaires. «Pourquoi le Board s'est-il empressé de nommer le chairman de la SICOM alors que l'assemblée générale devait se tenir trois semaines plus tard ? Pourquoi ne pas avoir laissé les actionnaires se prononcer ? N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts lorsque l'assureur d'État détient près de 20 % du capital de la SBM Holdings ?»

Sollicité pour réagir à ces critiques, le chairman de la SBM Holdings, Vikram Punchoo, n'était pas disponible. Malgré cet épisode, les travaux de l'Assemblée générale se sont poursuivis sans incident. Toutes les résolutions soumises aux actionnaires ont été approuvées. Les actionnaires ont ainsi confirmé l'élection d'Ashok Prayag et la réélection de Mohamed Aboobakar, Pramod Bissessur, Deobruthsingh Jaypal, Aakash Kalachand, Vikram Punchoo, Danisha Sornum, Belinda Vacher et Vimal Naikeny, Deputy Chief Executive Officer du groupe, qui siégeront jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.

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Ils ont également approuvé les états financiers audités de la SBM Holdings pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 et renouvelé le mandat du cabinet PricewaterhouseCoopers en qualité d'auditeur externe jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.

Si cette contestation est restée sans effet sur l'issue des votes, elle illustre néanmoins les interrogations persistantes d'une partie de l'actionnariat concernant la gouvernance de la SBM Holdings. La représentation des grands actionnaires institutionnels au conseil d'administration, les modalités de nomination des administrateurs ainsi que les questions d'indépendance du board demeurent des sujets sensibles qui continueront probablement d'alimenter le débat au sein du groupe bancaire, engagé dans une stratégie de transformation et de consolidation dans un environnement financier de plus en plus exigeant.