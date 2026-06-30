Togo: Veille climatique

Sécheresses récurrentes, inondations soudaines, variabilité des pluies, le changement climatique s'impose désormais comme une contrainte majeure, affectant l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie et le quotidien des habitants.

Pour y répondre, les autorités ont mis en place une 'Cellule nationale de veille climatique', présentée comme un dispositif central de coordination et d'anticipation des risques.

« Cet outil de gouvernance climatique contribue au renforcement des capacités des acteurs nationaux à anticiper les risques, protéger les populations et les écosystèmes, et orienter les politiques publiques vers un développement résilient et sobre en carbone », explique Edou Komla, responsable de la structure.

Cette cellule fait l'interface entre les données scientifiques, le suivi des engagements internationaux et la mise en oeuvre des politiques d'adaptation. Elle travaille en lien étroit avec l'Agence nationale de protection civile et l'Agence nationale de météorologie pour renforcer la surveillance des phénomènes extrêmes et la gestion des alertes.

Pour le ministère de l'Environnement, cette initiative renforce une approche qui associe désormais veille, anticipation et action concrète face aux chocs environnementaux.