Togo: Veille climatique

30 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Sécheresses récurrentes, inondations soudaines, variabilité des pluies, le changement climatique s'impose désormais comme une contrainte majeure, affectant l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie et le quotidien des habitants.

Pour y répondre, les autorités ont mis en place une 'Cellule nationale de veille climatique', présentée comme un dispositif central de coordination et d'anticipation des risques.

« Cet outil de gouvernance climatique contribue au renforcement des capacités des acteurs nationaux à anticiper les risques, protéger les populations et les écosystèmes, et orienter les politiques publiques vers un développement résilient et sobre en carbone », explique Edou Komla, responsable de la structure.

Cette cellule fait l'interface entre les données scientifiques, le suivi des engagements internationaux et la mise en oeuvre des politiques d'adaptation. Elle travaille en lien étroit avec l'Agence nationale de protection civile et l'Agence nationale de météorologie pour renforcer la surveillance des phénomènes extrêmes et la gestion des alertes.

Pour le ministère de l'Environnement, cette initiative renforce une approche qui associe désormais veille, anticipation et action concrète face aux chocs environnementaux.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.