Afrique de l'Ouest: Ancrage réussi

30 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Depuis son implantation au Togo il y a dix ans, Coris Bank International s'est progressivement imposée comme un acteur majeur du paysage bancaire national, grâce à son engagement en faveur du financement de l'économie, de l'inclusion financière, de l'innovation et de la finance islamique, rapporte Le Médium.

Coris Bank International est née au Burkina Faso en 2008, avant de connaître une expansion rapide à travers l'Afrique de l'Ouest. Le groupe est aujourd'hui présent dans plusieurs pays de l'UEMOA, dont le Togo, le Mali, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Guinée-Bissau, s'imposant comme l'un des groupes bancaires panafricains les plus dynamiques de la sous-région.

Au-delà de l'activité bancaire classique, Coris Bank Togo s'est positionnée comme un partenaire du financement de l'économie réelle, accompagnant des projets structurants dans les secteurs agricole, industriel et commercial.

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