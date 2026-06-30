Cote d'Ivoire: Gouvernance des EPN - Mariatou Koné dévoile la feuille de route pour des sociétés d'État plus performantes

Le Gouvernement ivoirien accélère la transformation des Établissements publics nationaux (EPN).

À l'ouverture de la deuxième session du Programme de renforcement de la gouvernance et de la gestion des EPN, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Professeure Mariatou Koné, a présenté les grandes orientations destinées à moderniser durablement ces structures stratégiques.

L'objectif affiché est clair : faire des EPN des institutions plus performantes, mieux gouvernées et résolument tournées vers les résultats au bénéfice des populations.

Une réforme ambitieuse au service de la performance publique

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Face aux directeurs généraux, présidents de conseils de gestion et responsables d'établissements publics réunis à Abidjan, la ministre a exposé la vision du Gouvernement en matière de gouvernance des EPN. Selon elle, la modernisation de ces établissements constitue un levier essentiel pour améliorer l'efficacité de l'action publique.

Cette nouvelle feuille de route repose sur cinq réformes majeures. Il s'agit notamment de la révision du cadre législatif et réglementaire régissant les EPN, du renforcement de leur environnement organisationnel, de la professionnalisation de leurs organes de gouvernance, de la mise en place de contrats d'objectifs entre l'État et les établissements publics, ainsi que de l'accélération de leur transformation numérique à travers le déploiement progressif de la plateforme E-EPN.

Pour la ministre Mariatou Koné, ces différents chantiers répondent à une même ambition : bâtir des établissements publics modernes, performants et davantage redevables de leurs résultats.

« Il importe de renforcer la cohérence, la performance et l'impact de l'action publique au service des citoyens », a-t-elle déclaré.

Un appel à l'exemplarité des dirigeants

Au-delà des réformes institutionnelles, la ministre a lancé un message de responsabilité aux dirigeants des Établissements publics nationaux. Elle a rappelé que l'État attend de ses gestionnaires une gouvernance irréprochable et une utilisation efficiente des ressources publiques.

« L'État de Côte d'Ivoire vous fait confiance. J'attends de vous la performance dans l'exercice de vos missions, dans la gestion des deniers publics, mais surtout l'exemplarité dans chacune de vos décisions », a insisté Mariatou Koné.

Elle a également rappelé que les EPN occupent une place stratégique dans le développement national.

Ils interviennent dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, la formation, la culture, l'environnement ou encore l'accompagnement des entrepreneurs, autant de domaines qui influencent directement le quotidien des populations.

Une formation qui capitalise les acquis de 2025

Prenant la parole, le Directeur général des Établissements publics nationaux, Kamagaté Daouda, a dressé un bilan positif de la première édition du programme organisée en 2025.

Selon lui, 109 dirigeants ont bénéficié de cette formation, avec un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Plus significatif encore, 75 % des recommandations formulées lors de cette première session ont été prises en compte dans le programme de l'édition 2026.

Le responsable a également annoncé une innovation importante. Désormais, un second volet de formation sera consacré aux présidents et membres des conseils de gestion. Cette initiative vise à harmoniser les pratiques de gouvernance entre les organes délibérants et les équipes dirigeantes, afin de renforcer la cohérence des décisions stratégiques au sein des établissements publics.

L'innovation technologique au coeur des transformations

Organisée en partenariat avec l'Institut des Administrateurs de Côte d'Ivoire (INAD-CI), cette deuxième session a également reçu le soutien de la présidente de cette institution, Viviane Zunon Kipré.

Elle a salué le leadership de la ministre Mariatou Koné, estimant que sa vision et son engagement permettront d'insuffler une nouvelle dynamique fondée sur la performance, la bonne gouvernance et l'obligation de résultats au sein des EPN.

La conférence inaugurale a été animée par Yves Jégo, ancien ministre français chargé de l'Outre-mer et ancien vice-président de l'Assemblée nationale française. Son intervention a porté sur l'importance de l'innovation technologique comme facteur de modernisation des administrations publiques.

Il a invité les responsables des établissements publics à faire de la transformation numérique un levier d'amélioration de leurs performances et de la qualité des services rendus aux citoyens.

Des EPN tournés vers les résultats

À travers cette deuxième session de renforcement des capacités, le Gouvernement entend poursuivre la professionnalisation de la gouvernance des Établissements publics nationaux et consolider les réformes engagées.

Le déploiement progressif de la plateforme E-EPN, l'instauration des contrats d'objectifs, le renforcement des compétences des dirigeants ainsi que la modernisation des pratiques de gestion traduisent la volonté des autorités de bâtir une administration publique plus efficace, plus transparente et davantage orientée vers les résultats.

En plaçant la gouvernance, la performance et l'innovation au coeur de son action, l'État ivoirien entend faire des Établissements publics nationaux des acteurs majeurs de la mise en oeuvre des politiques publiques et du développement socio-économique du pays.