Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Les Éléphants prêts à barrir face à la Norvège pour décrocher les huitièmes

La Côte d'Ivoire est à quatre-vingt-dix minutes d'un nouvel exploit sur la scène mondiale.

Ce mardi 30 juin 2026, les Éléphants affrontent la Norvège en seizièmes de finale de la Coupe du monde, avec un seul objectif : poursuivre leur aventure et décrocher une place parmi les seize meilleures sélections de la planète.

À la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur Emerse Faé a affiché confiance et détermination.

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En conférence de presse, le technicien ivoirien a livré des nouvelles rassurantes concernant son groupe. « Nous avons récupéré Evan Ndicka depuis le match face à Curaçao », a-t-il indiqué.

Le retour du solide défenseur constitue un renfort de taille pour une arrière-garde appelée à contenir les assauts offensifs norvégiens. En revanche, Wilfried Singo, toujours en phase de récupération, ne sera pas disponible. « Il faudra encore patienter », a précisé le sélectionneur.

Fidèle à son franc-parler, Emerse Faé a glissé une note d'humour avant de revenir au sérieux de l'enjeu. « Ce que j'attends de la Norvège, c'est qu'elle nous laisse aller en huitièmes de finale. Mais je sais qu'elle se battra jusqu'au bout demain (Ndlr : ce mardi 30 juin 2026. Pour lui, le calcul est simple : « Il n'y a pas de scénario à envisager : il faut gagner demain. »

Des Éléphants en constante progression

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, les champions d'Afrique affichent une montée en puissance rassurante. Après une phase de groupes disputée avec sérieux, les hommes d'Emerse Faé ont su décrocher leur qualification grâce à un collectif discipliné, une défense solide et une efficacité offensive retrouvée. Leur succès convaincant contre Curaçao a confirmé les progrès réalisés par cette équipe, qui semble gagner en confiance au fil de la compétition.

Cette dynamique positive nourrit de réels espoirs avant le rendez-vous face à la Norvège. La Côte d'Ivoire dispose d'un effectif capable de rivaliser avec les meilleures nations. En attaque, Amad Diallo reste une référence grâce à son jeu aérien et son sens du but. À ses côtés, Yan Diomandé, par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer, peut faire basculer une rencontre à tout moment. Au milieu de terrain, Franck Kessié apporte son expérience, son impact physique et son leadership, tandis que Seko Fofana, lorsqu'il est à son meilleur niveau, est capable de casser les lignes par ses projections et ses frappes lointaines.

Derrière, le retour d'Evan Ndicka, associé à Ousmane Diomandé, offre davantage de garanties face à l'armada offensive norvégienne.

Une Norvège portée par Haaland et Ødegaard

Les Éléphants devront néanmoins composer avec une équipe norvégienne particulièrement talentueuse.

La sélection scandinave s'appuie sur Erling Haaland, l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial, épaulé par le capitaine Martin Ødegaard, véritable chef d'orchestre au milieu de terrain. Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Kristoffer Ajer, Leo Østigård et le gardien Ørjan Nyland complètent un effectif équilibré, solide dans toutes les lignes.

Des arguments pour croire à l'exploit

Si la Norvège possède des individualités de très haut niveau, la Côte d'Ivoire peut compter sur une force collective qui fait sa marque de fabrique depuis plusieurs mois. Le sacre à la CAN 2023 a forgé le caractère du groupe, désormais habitué à gérer la pression des grands rendez-vous.

La qualité technique de ses milieux, la vitesse de ses ailiers et l'expérience de plusieurs cadres évoluant dans les meilleurs championnats européens constituent de sérieux atouts.

Pour franchir ce tour, les Éléphants devront toutefois faire preuve d'une grande rigueur défensive afin de neutraliser Haaland et exploiter la moindre opportunité en contre-attaque ou sur coups de pied arrêtés. Si elle évolue à son meilleur niveau et conserve l'état d'esprit affiché depuis le début du tournoi, la sélection ivoirienne possède les moyens de faire tomber la Norvège et de poursuivre son rêve mondial.

Emerse Faé, qui s'est également réjoui des performances des sélections africaines lors du premier tour, espère voir les représentants du continent continuer leur parcours. Mais son souhait le plus cher reste celui de tout un peuple : voir les Éléphants rugir une nouvelle fois et écrire une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien en accédant aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.