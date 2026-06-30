Cote d'Ivoire: Mines - Plus de 1 700 milliards versés par un opérateur à l'État comme contribution à l'économie

« Entre 2021 et 2025, Endeavour Mining a contribué à hauteur de 1 710 milliards de Fcfa à l'économie nationale. » C'est l'annonce faite par Laetitia Gadegbeku-Ouattara, vice-présidente des affaires publiques et directrice-pays de l'entreprise. Elle s'exprimait le lundi 29 juin 2026, à l'occasion de la présentation du bilan d'impact 2021-2025 au siège de l'entreprise minière à Abidjan-Cocody.

Elle a précisé, au cours de cette cérémonie, que cette contribution à l'économie ivoirienne s'est notamment traduite par le versement de 644 milliards de Fcfa à l'État ivoirien (398 milliards au titre des impôts, 149 milliards de redevances et 97 milliards de dividendes), ainsi que par 904 milliards de Fcfa d'achats effectués auprès de fournisseurs nationaux. À cela s'ajoutent plus de 1 350 emplois directs, occupés à 94 % par des Ivoiriens, ainsi qu'une collaboration avec 4 390 prestataires et plus de 600 fournisseurs locaux.

« En cinq ans, à travers nos mines, nous avons fait de l'or un véritable catalyseur de développement durable pour la Côte d'Ivoire. Nous restons fidèles à notre conviction selon laquelle il est impossible d'extraire durablement de la valeur de la terre sans en créer pour les communautés », a souligné Laetitia Gadegbeku-Ouattara.

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Elle s'exprimait en présence de représentants du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ainsi que du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Outre l'appui direct à l'État, cette contribution, selon Laetitia Gadegbeku-Ouattara, s'est également traduite par l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Le groupe a ainsi participé à la préservation de la santé et du bien-être des communautés dans les zones où il mène ses activités d'extraction.

Sur la même période, plus de 120 000 personnes ont bénéficié de projets de santé dans leurs localités, notamment dans les domaines de la prévention, du dépistage et de l'accès aux soins liés à certaines maladies telles que le paludisme et la cataracte, pour un investissement de plus d'un milliard de Fcfa.

Au-delà des projets financés dans le secteur de l'éducation, notamment à travers l'octroi de stages à 842 étudiants, la vice-présidente des affaires publiques et directrice-pays a indiqué que l'entreprise minière a également soutenu l'autonomisation économique des populations ainsi que l'amélioration de leur cadre de vie.

Le groupe minier a également contribué à la préservation de l'environnement. Selon elle, les actions menées ont porté sur la plantation de 158 000 arbres et la restauration de 125 hectares de forêts classées, avec l'appui de la Société de développement des forêts (Sodefor) et de la Fondation YeS.

La directrice-pays a aussi mentionné la protection de 199 hectares et la création d'un arboretum de 40 hectares, sans oublier la lutte contre la pollution plastique à travers une « Stratégie Zéro plastique ».