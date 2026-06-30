Cote d'Ivoire: Gouimpleu célèbre son champion de l'excellence - Doua Seuhaleu Fulgence Duplexe honoré après son sacre à l'ENA

La région du Tonkpi est en fête. Les populations de Gouimpleu ont rendu un hommage appuyé à l'un de leurs fils, Doua Seuhaleu Fulgence Duplexe, sacré Major des Majors de la 60e promotion « Kandia Kamissoko Camara » de l'École nationale d'administration (ENA).

Une distinction qui récompense un parcours exceptionnel placé sous le signe du mérite, de la discipline et de la persévérance.

Une consécration académique de haut niveau

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Le 27 juin 2026, dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion, les mutuelles de développement Gouimpleu I et Gouimpleu II, les autorités traditionnelles, les cadres ainsi que les jeunes de la localité se sont mobilisés pour célébrer cette brillante réussite.

Spécialiste des affaires maritimes et portuaires, Doua Seuhaleu Fulgence Duplexe s'est illustré lors de la cérémonie officielle de sortie de la promotion, le 30 avril 2026, en obtenant la meilleure moyenne de sa promotion avec 16,65/20. Cette performance lui a valu le prestigieux titre de Major des Majors, faisant de lui l'une des figures les plus prometteuses de la haute administration ivoirienne.

Son parcours est d'autant plus remarquable qu'il compte parmi les rares fonctionnaires ivoiriens à avoir validé avec succès les trois cycles de formation de l'ENA, à travers les 46e, 52e et 60e promotions.

Un modèle pour la jeunesse

À peine sa formation achevée, le lauréat a été sélectionné pour représenter la Côte d'Ivoire à une formation internationale de haut niveau à Singapour consacrée au management des activités maritimes et portuaires. Une opportunité qui vient renforcer son expertise dans un secteur stratégique pour le développement économique du pays.

L'initiative de cet hommage revient au Dr Yo Tiémoko, Country Director du World Agriculture Forum, qui a souligné l'importance de valoriser les réussites locales. « Nos villages doivent apprendre à célébrer leurs meilleurs fils et leurs meilleures filles. Ils sont des modèles et des sources d'inspiration pour les générations futures », a-t-il déclaré devant une assistance fortement mobilisée.

Très ému, Doua Seuhaleu Fulgence Duplexe a exprimé sa reconnaissance à Dieu, à sa famille, à ses enseignants, à ses collègues ainsi qu'à l'ensemble de la communauté des Affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Il a également adressé ses remerciements aux autorités du secteur maritime et portuaire pour leur confiance et leur accompagnement.

Pour le Major des Majors, cette distinction dépasse le cadre d'une réussite personnelle. Elle constitue un engagement à poursuivre la quête de l'excellence au service de la République.

À travers cette célébration, Gouimpleu a lancé un message fort à la jeunesse ivoirienne : le travail, la discipline, l'intégrité et la persévérance demeurent les véritables fondements d'une réussite durable. Le parcours de Doua Seuhaleu Fulgence Duplexe s'impose ainsi comme une source d'inspiration pour toute une génération appelée à contribuer au rayonnement et au développement de la Côte d'Ivoire.