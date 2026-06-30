Cote d'Ivoire: Sport News Africa - L'Ivoirien Goudet Abalé nommé président

Le groupe Sport News Africa a annoncé la nomination de l'Ivoirien Goudet Abalé au poste de président. L'information a été rendue publique à travers un communiqué dont nous avons reçu copie. Il succède à Séné Ossebi Douniam, présidente fondatrice du groupe, appelée à exercer de nouvelles responsabilités.

À la tête du média panafricain, Goudet Abalé aura pour mission de consolider les acquis de l'entreprise, d'accélérer son développement en Afrique et à l'international, et de renforcer son modèle économique à travers la production de contenus premium, la syndication, les partenariats stratégiques ainsi que le développement de sa régie publicitaire.

Ancien directeur des opérations puis directeur conseil au sein de 35° Ouest, membre du groupe Forward Global, et journaliste freelance pour Forbes Afrique, Goudet Abalé est analyste, spécialiste de la communication et expert en intelligence économique.

Le groupe a également annoncé la nomination de Stéphane Tiki au poste de conseiller spécial et administrateur. Expert reconnu des relations internationales et du commerce entre l'Europe et l'Afrique, il est notamment premier vice-président et porte-parole du Groupement du Patronat francophone, ainsi que président de PowerHouse.

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Lauréat de plusieurs distinctions, parmi lesquelles le Prix du Jeune Leader européen francophone (2015), le Prix de l'Entrepreneur francophone (2022) ainsi que plusieurs classements de l'Institut Choiseul entre 2019 et 2025, Stéphane Tiki rejoint le conseil d'administration afin d'apporter son expertise et son réseau au déploiement stratégique du groupe.

« Je veux d'abord saluer Séné Ossebi Douniam, qui a créé Sport News Africa et lui a donné une identité, ainsi que nos associés Joseph Degbadjo et Sivan Chetrite, sans qui rien n'aurait été possible. Reprendre ce flambeau est un honneur autant qu'une responsabilité. Le sport africain regorge de talents et d'histoires qui méritent d'être racontés avec exigence et fierté : c'est précisément la mission que je souhaite porter. Mon rôle sera de donner à cette aventure les moyens de ses ambitions afin de faire de Sport News Africa une référence mondiale du média sportif », a déclaré Goudet Abalé.

De son côté, Stéphane Tiki a souligné l'importance du sport dans le développement du continent : « Le sport est l'un des plus puissants vecteurs de rayonnement, d'unité et d'opportunités économiques pour l'Afrique. Accompagner Sport News Africa, c'est contribuer à bâtir un champion médiatique panafricain capable de faire dialoguer le continent, sa diaspora et le reste du monde. Je suis honoré de mettre mon expérience au service de cette ambition. »

Ces nominations interviennent à un moment stratégique pour le groupe, dans la continuité du succès de sa couverture de la Can 2025 au Maroc. Durant 52 jours, grâce à un dispositif déployé dans dix pays, la structure a enregistré plus de 161 millions de vues cumulées, touché 30,5 millions d'utilisateurs uniques et généré 4,5 millions d'interactions.

À cette occasion, le média a noué un partenariat éditorial majeur avec Canal+ Sport Africa. Cette collaboration a permis la coproduction de plus de cinquante contenus, générant plus de 18 millions de vues, ainsi que le lancement d'un format télévisé inédit, « Afcon Fantasy Face-Off », combinant analyses d'experts et jeu de fantasy.

Fort de cette dynamique, l'entreprise entend poursuivre son expansion, renforcer sa présence auprès des publics africains et de la diaspora, approfondir ses partenariats et développer de nouvelles alliances avec les institutions sportives, les marques et les acteurs des médias, alors que s'ouvre la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Fondé en 2019, Sport News Africa s'est donné pour mission de raconter le sport africain avec un regard porté par le continent lui-même. Le média couvre aussi bien le sport masculin que féminin, notamment à travers sa rubrique « Féminine Zone », sans oublier l'e-sport.