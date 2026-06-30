Sénégal: Désinformation et réseaux sociaux - La société civile s'organise

Ce 27 juin 2026, Dakar a accueilli la première édition de la Convention citoyenne des influenceurs, organisée par Polaris Asso en partenariat avec Sen Influenceurs. Cette rencontre, consacrée à la promotion d'une influence numérique responsable, a réuni représentants de l'État, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, experts et près d'une centaine de créateurs de contenu.

Cet événement marque l'aboutissement du programme « Sen Influenceur Citoyen », destiné à renforcer les compétences des créateurs de contenu face à la désinformation et aux enjeux de l'éthique numérique. Plus de cinquante influenceurs ont reçu leur certification, rejoignant officiellement une communauté engagée à mettre son influence au service de l'intérêt général.

Un livre blanc inédit sur l'écosystème des créateurs de contenu

Temps fort de la journée, la présentation du livre blanc « Raconte ton influence » a permis de dévoiler les conclusions d'une étude menée auprès d'une centaine d'influenceurs sénégalais, l'une des premières productions de connaissances consacrées à leurs pratiques et motivations au Sénégal.

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Présent à la cérémonie, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, a salué une démarche en phase avec les principes de l'économie sociale et solidaire, qu'il a qualifiée d'« économie du bien commun ». S'adressant à la jeunesse, il a plaidé pour des réseaux sociaux conçus comme des « espaces de construction collective », rappelant que « notre pays a besoin d'union, d'unité et de cohésion ».

Six ans d'accompagnement des créateurs de contenu

Pour le directeur exécutif de Polaris Asso, Ousseynou Gueye, le numérique est devenu « le principal langage de la jeunesse africaine ». Il a insisté sur la nécessité pour les pouvoirs publics et la société civile d'adapter leurs méthodes de dialogue aux codes des jeunes créateurs, tout en appelant à dépasser les stéréotypes qui entourent souvent les influenceurs.

De son côté, Elhadji Djibril Mbaye, chargé de communication de Sen Influenceurs, a tenu à replacer l'événement dans une perspective plus large : la cérémonie ne célébrait pas seulement une remise d'attestations, mais « une vision, un engagement concret et des résultats concrets ». Il a invité les lauréats à devenir des « ambassadeurs d'une influence positive ».

Des campagnes aux retombées concrètes

Depuis 2022, Polaris Asso a formé une centaine de créateurs de contenu au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'entre eux ont déjà pris part à des campagnes citoyennes ayant généré plus de vingt millions de vues sur les plateformes numériques, une preuve, selon l'organisation, du potentiel des influenceurs pour porter une information fiable et des comportements positifs auprès de la jeunesse.