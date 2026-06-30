Sénégal: Miss Maths-Miss Sciences 2026 - Le ministère de l'Education nationale honore ses reines

Les Miss Mathématiques et Miss Sciences 2026 ont été célébrées lundi par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy en présence de la communauté éducative. Il s'agit de Khadidiatou Ka de l'académie de Thiès et de Sokhna Mame Bousso Mbacké Gueye de l'Académie de Dakar.

Khadidiatou Ka (Académie de Thiès) et Sokhna Mame Bousso Mbacké Gueye (Académie de Dakar) ont été sacrées respectivement Miss Mathématiques et Miss Sciences 2026. La cérémonie de remise des prix a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy en présence de la communauté éducative.

« Derrière chaque prix, il y a une histoire : des heures de travail, des sacrifices, des familles qui soutiennent, des enseignants qui accompagnent, et des jeunes filles qui ont choisi de croire en elles-mêmes », a souligné le ministre de l'Éducation nationale dès l'entame de son discours.

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Placée sous le thème « Pour des femmes, forces motrices d'une société scientifique : quel rôle et quelle place de l'école ? », cette 15e édition du concours MMMS marque une avancée historique avec la participation, pour la première fois, des élèves en situation de handicap, une étape décisive vers une école plus inclusive. Ainsi, selon le ministre Moustapha Mamba Guirassy cette édition s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, qui fait des mathématiques, des sciences du numérique et de l'intelligence artificielle des leviers essentiels de la transformation du système éducatif.

Un Concours national prévu pour les élèves de Cm2 et de Terminale

Dans cette perspective, le ministre a annoncé l'organisation prochaine d'un grand Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologies, ouvert aux élèves du CM2 à la Terminale. Ce parcours d'émulation et de recherche donnera, pour le ministre, à chaque enfant, sur toute l'étendue du territoire, les mêmes chances de s'élever par le savoir.

La cérémonie a été également un prétexte de rendre hommage à des figures emblématiques des Sciences au Sénégal. Il s'agit de Dr Issa Tall Diop, neurologue, Pr Fatou Samba Diago Ndiaye, enseignante-chercheuse à la faculté de Médecine et Dr Adjaratu Arame Diaw, professeure de mathématiques/UCAD. Sur ce, le ministre de l'Éducation nationale a invité les lauréates à s'inspirer de leurs modèles d'engagement et de persévérance dans les sciences.