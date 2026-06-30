Madagascar: Cyclone - Madagascar choisit Pitsana

30 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un futur système dépressionnaire pourrait être baptisé Pitsana pour la saison cyclonique 2026/2027 dans le Sud-Ouest de l'océan Indien. Madagascar a proposé ce nom, qui figure en 16e position sur la liste officielle publiée hier par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

La saison cyclonique s'ouvre avec le système Agueda, un nom proposé par le Mozambique, suivi de Bertrand, attribué par la France. Eswatini a fourni le troisième nom de la liste : Celiwe. Le 4e système dépressionnaire qui atteindra le niveau d'un cyclone portera le nom de Dira, un nom donné par le Botswana. Il pourrait y avoir des cyclones du nom d'Emmie, de Fikri, de Gumbo, de Hisna, d'Isaura, de Jeremy, de Kanga, de Ludzi, de Melina, de Noah, d'Onias. Le choix de ces appellations répond à un processus bien précis. Dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, l'attribution des noms est officiellement validée par le Comité des cyclones tropicaux de la Région I, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Ces noms seront attribués aux systèmes qui atteindront le stade de cyclone à partir du 1er juillet. Si la formation d'un cyclone reste techniquement possible à tout moment de l'année, la période s'étendant de la mi-novembre à la mi-avril demeure la plus propice à leur développement.

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