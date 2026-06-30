Madagascar: Épidémie - Deux personnes succombent à la Mpox

30 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le bilan humain de l'épidémie de Mpox s'alourdit. Deux décès liés à celle-ci ont été enregistrés le week-end dernier, selon le bilan de l'évolution de l'épidémie rapporté par le Centre des opérations d'urgence de santé publique (Cousp), hier.

« Un nourrisson de seulement 12 jours, testé positif, est décédé dans la région d'Analamanga. Une autre personne vulnérable est décédée dans la région d'Anosy », a rapporté le professeur Jean de Dieu Mamy Randria, incident manager du Cousp.

L'épidémie de Mpox a coûté la vie à quatorze personnes depuis le début de l'épidémie. Les enfants ainsi que les personnes vivant avec le VIH/sida restent les plus durement touchés.

Depuis décembre 2025 jusqu'au 27 juin 2026, l'épidémie a donné lieu à 3 817 cas notifiés, parmi lesquels 2 408 ont été officiellement confirmés. L'on comptabilise désormais 1 721 guérisons. La maladie continue de progresser sur le territoire. Elle a touché un total de 69 districts.

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La maladie reste active dans 36 districts.

Sur le terrain, les autorités et les professionnels de santé se heurtent à un ennemi invisible mais redoutable : l'incrédulité.

« La maladie existe bel et bien. Le problème est que, tant que les gens refusent d'y croire, ils ne se protègent pas », déplore le professeur Jean de Dieu Mamy Randria.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du ministère de la Santé publique, plusieurs patients témoignent pour rappeler que la maladie est bien réelle.

Difficultés respiratoires

L'un d'eux raconte que ses premiers symptômes, à savoir la fièvre, les maux de gorge et l'apparition d'un ganglion, persistaient malgré les traitements de son médecin traitant. Ce n'est qu'avec l'apparition d'éruptions cutanées sur son visage qu'il a décidé de se rendre au centre de traitement et d'isolement d'Andohatapenaka. Une autre victime explique, quant à elle, avoir contracté le virus dans les transports en commun. Dans cette même vidéo, on peut également voir un malade souffrant de graves difficultés respiratoires.

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