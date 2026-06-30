Madagascar: Motocross / Grand Prix d'Ilakaka - Et de quatre pour Mathias Plantive

30 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Victoire en solo. Mathias Plantive, au guidon d'une Husqvarna, enchaîne les succès. Mathias a remporté sans pression et en solo la victoire au classement général et dans la catégorie Élite 1 au Grand Prix d'Ilakaka.

Cette première course en dehors de la capitale comptait pour la quatrième manche du championnat de Madagascar de motocross, dimanche. Il réalise sept tours dans chacune des deux manches et ajoute 50 points supplémentaires à ses précédentes victoires lors des trois premières manches nationales, toutes dans la capitale, à Ambohidava.

Guillaume Tsiranana s'est hissé sur la plus haute marche du podium en MX2 en franchissant en premier la ligne d'arrivée des deux manches disputées. Jérémy Rakotoarimanana occupe la place du dauphin devant Sincère Leung Yen. La bataille a été très disputée chez les juniors. Huo Tsirava a terminé second à la première manche devant Tsiory Ramangason, avant de devancer ce dernier à la deuxième manche.

Chez les vétérans 1, la victoire a été remportée par Patrick Nolimit, et Rija Alberto Rakotomamoianina a dominé chez les vétérans 2. La cinquième manche, le Grand Prix de l'Est à Datsara Village, à Toamasina, sera la deuxième course dans les régions, prévue le 2 août.

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